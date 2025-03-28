Доходы оборачивают в кредиты

Благосостояние россиян растет, но Центробанк видит риски в их финансовых стратегиях. По данным исследования регулятора, реальные доходы в 2022-2024 годах выросли у 65% семей. Причем у пятой части материальное положение стало лучше в полтора раза. Одновременно это может вызвать проблемы на фоне избыточного кредитования обеспеченных домохозяйств. Бурный рост доходов за последние два-три года не означает сохранения у семей статус-кво, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. В ЦБ опасаются, что россияне с высоким доходом не смогут адекватно распланировать свое финансовое положение на годы вперед. Обеспеченные семьи все чаще берут в долг слишком много, больше, чем при более адекватном планировании бюджета.

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Резкий рост доходов — не повод обращаться к кредитам, заметила независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Исключением может быть случай, когда это что-то льготное или деньги нужны на какую-то суперважную цель. Естественно, может быть интересно инвестировать в российский рынок, имеется в виду акции, облигации. И даже если мирного урегулирования вокруг Украины достичь не получится, то по последней статистике и прогнозам от Центрального Банка Российской Федерации мы можем ожидать ставку 7,5-8,5% в 2027 году. Это значит, что при снижении этого показателя, если сейчас купить, допустим, длинные российские облигации и акции отечественных компаний, то к 2027-му эти два актива покажут рост. Брать кредит, чтобы как можно больше потреблять, потому что возросли доходы, — это путь в никуда, потому что долг надо будет отдавать. А с учетом нынешних ставок, мягко говоря, не так уж и мало придется вернуть.

Если говорить про какое-то разумное потребление, то в период высокой ставки я не понимаю займов вообще».

Брать кредиты при наличии стабильно высокого дохода действительно не лучшая идея, потому что есть более эффективные варианты вложения средств, пояснил финансовый консультант Владимир Савенок: «В любом случае нужна диверсификация, потому что везде много рисков. Такой подход защищает, поэтому я предлагаю своим клиентам такие варианты. Первый — часть капитала держать в депозитах и фондах денежного рынка. Они следуют за ставкой, то есть если она составляет 21%, то и по ним тоже платят 21%. Другую часть — в длинные облигации, ОФЗ с погашением через 7-10 лет. Они дают доход 15-16%, это меньше депозита, но тут взгляд в будущее, потому что через два-три года ставка упадет до 10%, и инвесторы будут получать 15-16%.

Какую-то долю — в акции, но здесь я тоже сильно не рискую. Бумаги в любом случае в долгосроке обгоняют инфляцию. Недвижимость, я считаю, тоже хороший вариант. Перспектив роста у этого актива на самом деле немного, потому что очень дорогая ипотека. И это благосостояние, которое сейчас выросло за счет больших эмиссии и процентов, недолговечно. Оформлять дорогие жилищные кредиты, покупать недвижимость, сложно. Поэтому такой вариант должен быть в портфеле, но я бы не увлекался так, чтобы на все деньги покупать такие активы».

По данным Банка России, средний размер задолженности, в том числе из-за роста числа крупных кредитов, в 2024 году увеличился. Регулятор с долей скепсиса смотрит на шансы новых заемщиков рассчитаться с долгами при условии замедления темпов роста доходов. Впрочем, как утверждает бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, количество кредитов и так неуклонно снижается, поэтому угроз для финансовых организаций сейчас нет: «Сами банки заинтересованы в том, чтобы все риски понимать и регулировать, не допуская выхода за какие-то предельные значения. То же самое потребкредитование физических лиц показывает, что этот сектор очень быстро уменьшается. У нас доходы и сбережения граждан растут, а объемы задолженности по потребкредитованию перед банками уменьшаются уже пять месяцев подряд. Можно говорить, что, скорее всего, наоборот, риски в банковской системе именно в этой части постепенно сокращаются. Доля тех, кто не может справиться или с трудом справляется с займами, потихоньку корректируется в меньшую сторону. Тем самым даже при одном и том же объеме задолженности по кредитам мы видим структурную трансформацию».

В ЦБ также уточнили, что россияне с 14 до 22 лет оказались более финансово грамотными, чем люди старшего поколения. Молодежь больше ориентирована на планирование финансов и заботу о завтрашнем дне, более 60% из них формируют сбережения. Каждый четвертый занимается инвестициями. До 83% выросла доля тех, кто понимает суть инфляции, а 85% молодых россиян осознают, что стоимость жизни из-за этого быстро растет.

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Светлана Белова