Кредитки теряют вес

В январе 2025 года количество выданных кредитных карт упало до 1,15 млн штук, обновив минимум с апреля 2022 года. На рынок оказали влияние ужесточение регуляторного давления ЦБ и стремление банков сбалансировать свой портфель. При этом тенденция на сокращение выдач кредиток сохранится в ближайшее время, некоторого оживления сегмента стоит ждать лишь с начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам января 2025 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 20% относительно предыдущего месяца и составило 1,15 млн штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ; с ними ознакомился “Ъ”). По сравнению с январем 2024 года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года. Суммарный объем одобренных лимитов снизился на 41%, до 135 млрд руб., также минимального значения с апреля 2022 года. Выдачи последовательно снижаются с мая 2024 года, за это время количество выданных кредитов сократилось на 53%, а объем одобренных лимитов — на 54%.

По словам экспертов, негативную динамику рынка в первую очередь определяет ужесточение регулирования. В частности, количественно выдачи сдерживаются макропруденциальными лимитами, а одобряемые кредитные лимиты уменьшаются банками из-за требований по формированию резервов на весь, а не только утилизируемый объем лимита, поясняет аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Дело в том, что макропруденциальные лимиты ограничили выдачу кредитных продуктов и повышение лимитов для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%, поясняет директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев. Требование вступило в силу с 1 июля 2024 года (см. “Ъ” от 25 мая 2024 года). Кроме того, в сентябре прошлого года регулятор рекомендовал банкам при расчете полной стоимости кредита не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки учитывать весь одобренный лимит, а не объем его утилизации (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года).

В таких условиях банки в целом стали строже подходить к отбору потенциальных держателей кредиток и ориентируются главным образом на платежеспособных клиентов, что также отрицательно влияет на уровень одобрений в целом по рынку, добавляет госпожа Бочкина. Кроме того, банки, стремясь сбалансировать экономику продукта, стали ухудшать и другие условия по кредитным картам. В частности, по словам Эрянии Бочкиной, они стали вводить комиссии, ограничивать возможности переводов и снятия средств, сворачивать программы лояльности.

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают сохранения тренда на снижение выдач новых кредиток. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, банки также не будут расширять лимиты по новым кредитным картам в ближайшее время из-за действующих макропруденциальных ограничений, поскольку сокращение лимитов по кредитным картам позволяет банкам снизить свои кредитные риски в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в 2025 году дополнительно «ударит по тормозам» антициклическая надбавка (надбавка к значению норматива достаточности основного капитала), которая с 1 февраля повышает давление необеспеченных потребкредитов и кредитных карт на капитал на 0,25 процентного пункта, в том числе по действующим портфелям.

При смягчении денежно-кредитной политики ЦБ стоит ожидать оживления сегмента, полагают эксперты. Однако, по мнению госпожи Бочкиной, такие факторы должны быть комплексными, поскольку «одного снижения ключевой ставки будет недостаточно для оживления сегмента кредитных карт при сохранении специфических для него ограничений». При этом не стоит ждать и значительного перетока в карты рассрочки. По словам Анны Земляновой, «стремление банков выдавать карты рассрочки ограничено рентабельностью данного продукта».

Юлия Пославская