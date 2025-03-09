Карты оставляют с долгами

Просрочка россиян по кредитным картам в январе превысила 0,5 трлн руб., об этом говорится в данных «Скоринг Бюро», с которыми ознакомился Forbes. При этом в годовом выражении число проблемных долгов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось сразу на 27%. На данный момент они составляют 11,5% от совокупного карточного портфеля российских банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но пока такая просрочка по кредиткам серьезной угрозы для финансовой системы не представляет, считает вице-президент компании Mera Capital Group Валериий Петров: «Этот рост обусловлен тремя основными причинами. Во-первых, увеличилось общее количество карт, которое находится на руках у россиян. И, по сути, рост задолженности пропорционален росту числа кредиток. Второе — такая динамика связана с существенным увеличением спроса на займы со стороны населения на фоне роста инфляции. Соответственно, если к этому добавить третий фактор, такой как повышение процентных ставок по кредитам, то все это в совокупности и дает абсолютный рост по долгу выше 500 млрд руб. Для заемщика критичной считается задолженность больше 30% от его доходов. Текущий объем долгов от портфеля по кредитным картам составляет 11,5%, что, с одной стороны, укладывается в текущие реалии с точки зрения тех факторов, о которых сказано выше. С другой, обеспокоенность может вызывать рост темпов такой задолженности. Так как Центральный банк предпринимает существенные усилия по торможению выдаваемого объема кредитных средств, то, скорее всего, она в ближайшее время должна стабилизироваться и в процентном отношении существенно вряд ли будет расти».

Большинство экспертов и участников банковского рынка полагают, что в текущем году темпы роста просрочки по кредитным картам будут ниже, чем в 2024-м, заметил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Пока что можно предполагать, что просрочка по картам все-таки будет расти. Есть давление на финансовое состояние тех клиентов, заемщиков, которые оформляли кредиты при более благоприятной для них ситуации и с их доходами, и с финансовым состоянием. Это давление сейчас усиливается, у них несколько ухудшаются параметры. Банки стали больше делать акцент на ту часть аудитории, которая выглядела как наиболее кредитоспособная и, соответственно, более качественная, то есть идет более жесткий отбор. Этот эффект тоже, конечно, скажется.

Что клиентская база, что эти карточные долги по этой причине не будут ухудшаться сильно, но определенное движение пока что в сторону роста просрочки идет».

Согласно данным «Скоринг Бюро», в количественном выражении просроченными по итогам января оказались долги по 8,2% кредитных карт. Это максимум за последние два года.

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Андрей Загорский