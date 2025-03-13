Бедность за порогом

Уровень бедности в России в 2024 году опустился до исторического минимума — 7,2%, подсчитал Росстат. Снижение относительно 2023 года составило 1,1 процентного пункта. По оценке статистиков, за чертой бедности в прошлом году пребывали 10,5 млн из 146 млн россиян. Основной вклад в сокращение показателя внес рост зарплат, однако, полагают эксперты, уже в этом году этот эффект из-за снижения остроты проблемы дефицита кадров может быть исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уровень бедности в России по итогам 2024 года снизился до 7,2%, обновив исторический минимум, сообщил Росстат. По оценке статслужбы, к бедным в прошлом году можно было отнести 10,5 млн человек — на 1,7 млн человек меньше, чем в 2023-м. Целевой показатель уровня бедности — 6% к 2030 году — установлен властями в составе национальных целей развития.

Поясним, что для расчетов Росстат использует стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию. В 2024-м эта сумма в среднем была равна 15,5 тыс. руб. в месяц. Показатель бедности в прошлом году снижался в течение года: в первом квартале число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 14 млн человек (9,6% населения), во втором — 12,4 млн (8,5%), в третьем — 11,8 млн (8%), в четвертом — 7,7 млн человек (5,3%).

Как пояснили в Росстате, на снижение уровня бедности повлиял рост доходов населения (зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности и от собственности). В четвертом квартале денежные доходы населения составили 34,1 трлн руб., что на 18,4% больше, чем было в аналогичном периоде 2023 года. Реальные доходы (с учетом инфляции) при этом выросли на 8,6%, а реальные располагаемые (с учетом инфляции и вычетом обязательных платежей) — на 4,1%. Из этой суммы большая часть пришлась на доходы от оплаты труда — 20,1 трлн руб. (плюс 16,8% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года). Еще 5,7 трлн руб.— социальные выплаты (плюс 10,9%).

Отметим, что если ранее весьма важным фактором снижения уровня бедности эксперты называли введение выплат для семей с детьми с доходами ниже определенного уровня, то для условий 2024 года эффект от мер социальной политики они уже не считают особо важным. «Главный фактор снижения бедности в 2024 году — эффект от дефицита кадров на рынке труда. Но, скорее всего, уже в этом году он может себя исчерпать, потому что компании начнут инвестировать в технологические решения, которые позволят повысить производительность»,— сказала “Ъ” проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

«Численность вакансий на специализированных сайтах и в государственных службах занятости перестала увеличиваться уже несколько месяцев, соответственно, остановится и зарплатная гонка. В этом случае вклад доходов от труда в сокращение уровня бедности может снизиться»,— соглашается ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.

Впрочем, в перспективе нескольких следующих лет сокращение бедности может быть возможным и при снижении напряженности на рынке труда. Как отмечает Лилия Овчарова, в 2025 году это может произойти из-за возврата индексации пенсий работающим пенсионерам на уровень инфляции, а в 2026-м — из-за запускаемого властями механизма возврата семьям с невысокими доходами части уплаченного ими НДФЛ.

Анастасия Мануйлова