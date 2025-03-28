Песков назвал необходимое условие для возобновления черноморской инициативы

Снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, требование России снять ограничения с кредитной организации известно Западу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое связано с расчетами по экспорту сельхозпродукции, и если европейские страны не хотят идти по этому пути, то это означает, что они не хотят идти по пути мира и не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют Москва и Вашингтон для выхода в мирное русло»,— сказал пресс-секретарь президента во время пресс-кола. По его словам, требование снять санкции с Россельхозбанка известно ООН и тем странам, которые имели отношение к заключению зерновой сделки.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на данный момент между Россией и США нет конкретных договоренностей относительно процесса возобновления черноморской зерновой инициативы. 25 марта Кремль сообщил, что Россия и США по итогам последнего раунда переговоров в Эр-Рияде обсудили безопасность судоходства в Черном море. Стороны договорились исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В Кремле уточнили, что договоренности вступят в силу после снятия санкций с финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями, а также подключения к SWIFT и открытия необходимых корреспондентских счетов. Вчера, 27 марта, представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что санкции с Россельхозбанка могут быть сняты только после единогласного решения об этом всех членов Евросоюза.

Подробнее о вероятном снятии санкций с российских сельхозкомпаний — в материале «Ъ FM» «Акции удобрили ожиданиями».