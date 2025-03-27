ЕК: для снятия санкций с России необходимо согласие всех стран Евросоюза

Санкции с Россельхозбанка могут быть сняты только после единогласного решения об этом всех членов Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: commission.europa.eu Фото: commission.europa.eu

«Мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине… С юридической точки зрения для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС»,— сказала госпожа Хиппер (цитата по «РИА Новости»).

25 марта Россия и США договорились о возобновлении черноморской зерновой инициативы. В Кремле уточнили, что снятие санкций с Россельхозбанка является обязательным для вступления в силу договоренностей.

Ранее представитель внешнеполитической службы комиссии сообщила, что ЕС не намерен смягчать антироссийские санкции. Она добавила, что страны работают над 17-м пакетом санкций.

12 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что шагов по снятию ограничительных мер с России не предпринимается. Однако этот вопрос может стать предметом обсуждения на будущих переговорах о мире на Украине. В них, по убеждению господина Рубио, должны участвовать страны ЕС.

Подробнее об антироссийских санкциях читайте в материале «Ъ» «В очереди на снятие».