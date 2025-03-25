Россия и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море

США и Россия заключили соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Информация об этом содержится в официальном заявлении Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Также говорится о том, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Вашингтон намерен помочь снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для соответствующих транзакций.

Договоренность первых пунктов вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международной торговле продовольствием и удобрениями. Говорится также об обязательном подключении к SWIFT и открытии необходимых корреспондентских счетов. Среди условий также есть снятие ограничений на операции торгового финансирования. Кроме того, необходимо отменить ограничения на обслуживание судов в портах и санкции в отношении судов, плавающих под российским флагом, и снять ограничения на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, которые могут применяться в производстве продовольствия и удобрений.

В заявлении Кремля также сообщается, что США и Россия договорились разработать меры по реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран. Речь идет о запрете на удары по объектам энергетики России и Украины на срок 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года. В случае несоблюдения соглашения одной из сторон, оно может быть продлено или расторгнуто. Кроме того, Россия и США приветствуют «добрые услуги» третьих стран, которые направлены на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. А также продолжат работу по достижению мира.

Алина Зорина