Продажа портов Панамского канала американцам может не состояться

Гонконгский инвестфонд CK Hutchison не подпишет в обговоренные сроки соглашение о продаже портов Панамского канала консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает South China Morning Post (SCMP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Бальбоа в Панаме

Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters Порт Бальбоа в Панаме

Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters

Более того, Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило о начале антимонопольного расследования по факту сделки CK Hutchison и BlackRock. Таким образом, теперь эта сделка может вовсе не состояться.

Ожидалось, что CK Hutchison гонконгского миллиардера Ли Ка Шина подпишет договор 2 апреля. Однако, процесс завершения сделки был фактически приостановлен. SCMP связывает это с нескрываемым недовольством сделкой со стороны китайских властей. Сначала критика в адрес CK Hutchison появилась в гонконгской прессе, подконтрольной властям Китая. Позднее гневный комментарий газеты в адрес инвестфонда был перепечатан Высшим управлением Китая по делам Гонконга.

Накануне The Telegraph сообщила, что власти Китая уже наказали CK Hutchison, запретив государственным компаниям заключать любые сделки с фондом господина Ли. А в государственных СМИ Гонконга появились статьи, в которых поднимался вопрос, а не требуется ли для продажи портов Панамского канала одобрение антимонопольной службы Китая.

О ситуации вокруг Панамского канала — в материале «Ъ» «Америка дует на воду».

Кирилл Сарханянц