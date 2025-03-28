Минпромторг анонсировал первый полет полностью российского SJ-100 в апреле

Первый полет полностью импортозамещенного пассажирского самолета Sukhoi Superjet планируется в апреле, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Точную дату он не назвал.

Он напомнил, что недавно состоялся полет SJ-100 с российскими двигателями. «А в полностью импортозамещенном облике, со всеми отечественными системами — в апреле месяце планируется»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

17 марта опытный образец SJ-100 выполнил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Лайнер пробыл в воздухе почти 40 минут и достиг скорости 500 км/ч. «Ростех» рассчитывает запустить серийное производстве SJ-100 с ПД-8 в начале 2026 года, речь может идти о выпуске порядка 20 лайнеров ежегодно.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Самолеты подлетают к срокам».