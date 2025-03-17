Самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Опытный образец самолета SJ-100 выполнил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. В «Ростехе» рассказали, что полет прошел в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер пробыл в воздухе около 40 минут, он достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м.

По данным «Ростеха», в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах, в итоге силовая установка с ПД-8 «показала стабильную работу». Для полета использовался образец SJ-100 с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году. В составе экипажа были летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что проект SJ-100 реализуется «в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки». В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский борт с двигателями ПД-8. До конца марта Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») намерена передать для испытаний еще два двигателя ПД-8. Получение сертификата типа на ПД-8 запланировано на осень.

Двигатель ПД-8 был представлен «Ростехом» в феврале. Над ним работает предприятие «ОДК-Сатурн». Испытания двигателя на Sukhoi Superjet 100 должны были начаться в 2023 году, но были отложены из-за конструкционных изменений. До этого SJ-100 испытывался с российско-французским SaM146.

Об отечественном авиастроении — в материале «Ъ» «Двигатели не собираются в полет».