Самолеты подлетают к срокам

В ближайшие пять лет России нужно произвести не менее 200 отечественных самолетов для замены иностранных, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Впрочем, он отметил, что точные объемы выпуска сейчас согласовываются с авиакомпаниями. По его словам, серийное производство Sukhoi Superjet New с российским двигателем планируется запустить уже в начале следующего года. Предположительный объем выпуска — около 20 машин в год. В начале марта глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в производстве в разной степени готовности уже находятся 13 серийных лайнеров МС-21 и 20 — Superjet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Насколько реалистичны планы «Ростеха»? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров соглашается, что задача реализуема. Впрочем, он считает, что выпускать новые Superjet начнут только через два года: «Первые импортозамещенные самолеты с отечественными двигателями начнут поступать в авиакомпании, скорее всего, не ранее 2027 года. Действительно темпы производства могут составлять 20 и более лайнеров. В этом как раз сомнений нет, потому что Superjet 100 первого поколения примерно такими темпами и собирался, то есть производственные мощности к этому готовы. Кроме того, мы ожидаем самолет МС-21, но помешали санкции. На сегодняшний день ОАК занимается импортозамещением его бортовых систем, которые ранее были иностранного производства.

Думаю, что этот лайнер будет готов к началу передачи в авиакомпании уже в начале следующего года, то есть раньше Superjet.

Дело в том, что у МС-21 двигатель уже испытан, половина систем в нем изначально были отечественными, значит, надо заменить значительно меньше компонентов, меньше работы. Я думаю, что к началу его поставок около 20 экземпляров уже будут находиться в собранном виде. Параллельно с этим предприятие наращивает темпы производства. Авиационный конвейер очень инертный, нельзя сразу собрать 50 самолетов за год. В первый год начинают буквально с единиц, а дальше хороший темп — это удвоение. Поэтому планы по производству 200 лайнеров, думаю, до 2030 года реализовать вполне реально. Сейчас в Российской Федерации около 620 магистральных самолетов иностранного производства. Средний возраст флота составляет около 10 лет. В стране наблюдается рост спроса на авиаперелеты, но он, к сожалению, не удовлетворен провозными емкостями. Наши компании уже три года не получают новые машины, а выбытие все-таки происходит, пусть и незначительное. Лайнеры по тем или иным причинам списываются, флот постепенно сокращается, а спрос, наоборот, растет».

Изначально самолеты должны были выпустить в 2024-м, однако в марте прошлого года «Ростех» и Минпромторг объявили о переносе сроков поставок. В Объединенной авиастроительной компании изменения объяснили «объективными ограничениями». При этом в начале месяца Минпромторг сообщил, что отказывается от стратегии заменить все иностранные детали на российские аналоги. Но даже при таком сценарии поставщики отечественных комплектующих могут не справиться с задачей, считает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий: «Выпуск самолетов требует слаженной работы как самого производителя, так и поставщиков комплектующих. Наладить сейчас производство нужного количества компонентов: двигателей, бортовых компьютеров и других — это настоящий вызов. Уже прошел полет Sukhoi Superjet на первом импортозамещенном двигателе, но таких агрегатов надо производить в год 100, наверное, чтобы выйти на то, о чем говорит Сергей Чемезов. Насколько это реально, вопрос. Сейчас в России не хватает примерно 200 бортов. Это то, что авиакомпании сразу бы взяли бы и загрузили бы. То число лайнеров, которое заявляется, нужно просто для того, чтобы покрыть нехватку».

Согласно распоряжению правительства, к 2030 году для нужд гражданской авиации планируется поставить около 1 тыс. самолетов, из них 142 единицы Superjet 100 и 270 единиц МС-21.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков