Анализ снимков, сделанных с 1 по 16 ноября, показал, что китайские суда маневрировали в акватории залива, который находится в 280 км от Тайваня. Действия также были зафиксированы на спутниковых снимках коммерческих операторов Vantor и Planet Labs. Согласно данным ingeniSPACE, в учениях было задействовано восемь гражданских судов: четыре баржи, два полупогружных судна и два судна-электростанции, а также четыре десантных катера и вспомогательные суда меньшего размера.