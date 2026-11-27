Reuters: Китай проводит учения по высадке десанта на побережье Тайваньского пролива
Китай проводит учения по высадке морского десанта в бухте Дачэн, которая находится на побережье Тайваньского пролива. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки от компании ingeniSPACE, «в ходе учений отрабатывается новый метод доставки войск на берег — создание импровизированного плавучего моста с использованием гражданских судов». «Использование гражданских судов для переброски тяжелой техники создает дополнительные точки доступа вдоль побережья Тайваня»,— полагает операционный директор ingeniSPACE Джейсон Ван.
Анализ снимков, сделанных с 1 по 16 ноября, показал, что китайские суда маневрировали в акватории залива, который находится в 280 км от Тайваня. Действия также были зафиксированы на спутниковых снимках коммерческих операторов Vantor и Planet Labs. Согласно данным ingeniSPACE, в учениях было задействовано восемь гражданских судов: четыре баржи, два полупогружных судна и два судна-электростанции, а также четыре десантных катера и вспомогательные суда меньшего размера.
Представители Министерства обороны КНР и Министерства безопасности Тайваня никак не комментируют сообщения о возможных учениях в КНР.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. КНР не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. 24 сентября председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа придерживаться позиции против независимости Тайваня. США официально не поддерживают независимость острова, но сотрудничают с ним в сфере технологий, а также являются главным поставщиком оружия. Пекин считает поставки незаконными и регулярно напоминает США о своей позиции по этому вопросу.