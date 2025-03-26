Трамп считает, что Россия и Украина хотят завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп убежден, что России хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. При этом он допустил, что Москва может затягивать заключение мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, может быть, они оттягивают время... Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хочет, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось»,— сказал Трамп в интервью Newsmax.

Вчера, 25 марта, в Белом доме сообщили, что договорились с Москвой и Киевом о безопасном судоходстве в Черном море. Решение было принято по итогам встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле уточнили, что соглашение вступит в силу только после отмены ряда санкций с РФ, в том числе — снятия ограничений с финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием. США пообещали способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».