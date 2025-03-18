Белый дом: Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира и надеется сделать это за очень короткое время. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, комментируя запланированный на сегодня телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / File Photo / Reuters

«Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга. Трамп настроен серьезно, и в конечном счете он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени»,— сказал Харрисон Филдс в эфире телеканала NewsNation.

Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину вскоре после завершения переговоров Украины и США в Джидде. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Теперь Вашингтон ждет ответа от Москвы. Американский президент планирует также обсудить с российским коллегой территориальные вопросы и контроль над Запорожской АЭС.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян