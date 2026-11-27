Лайонел Уокер Берч Мартин любил автомобили, но за руль сесть не мог. В 1909-м его лишили водительских прав. С горя он увлекся велосипедом и где-то на тренировках познакомился с другим любителем велоспорта Робертом Бемфордом. Общие интересы привели к общему бизнесу. Сначала партнеры торговали машинами, а потом Мартин увлекся автогонками. Права для этого не требовались, и он решил собрать для себя самую быструю и надежную машину.