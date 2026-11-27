«Символ мощи и элегантности»
Павел Шинский — о том, как появилась марка Aston Martin
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Лайонел Уокер Берч Мартин любил автомобили, но за руль сесть не мог. В 1909-м его лишили водительских прав. С горя он увлекся велосипедом и где-то на тренировках познакомился с другим любителем велоспорта Робертом Бемфордом. Общие интересы привели к общему бизнесу. Сначала партнеры торговали машинами, а потом Мартин увлекся автогонками. Права для этого не требовались, и он решил собрать для себя самую быструю и надежную машину.
Она появилась на свет в 1915-м, получив имя создателя. Первым словом в названии Мартин увековечил автотрек в поместье лорда Ротшильда, где годом ранее одержал впечатляющую победу. Столь же удачливы оказались и машины, созданные Мартином. А когда в 1964-м за руль Aston Martin сел Джеймс Бонд, бренд окончательно стал символом мощи и элегантности.
Сам Мартин погиб в 1945-м, его велосипед сбили на дороге. Все же два колеса ему не годились.