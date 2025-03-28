Цена серебра превысила $35,2 впервые с 2012 года

Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex превысила $35,2 за унцию впервые с октября 2012 года. К вечеру 27 марта рост составил более 3,4% и постоянно стремился вверх.

Предыдущего максимума металл достигал в сентябре прошлого года. Тогда он продавался за $32,71. Это был рекордный показатель с декабря 2012 года.

Серебро растет вслед за золотом, которое накануне также обновило исторический максимум. На Чикагской товарной бирже фьючерсы на золото превышали $3100,44 (+1,57%) за унцию.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Инвесторы формируют золотой запас».