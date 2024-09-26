Цена на серебро достигла максимального за 12 лет показателя

Стоимость серебра на нью-йоркской бирже Comex достигала максимального с декабря 2012 года показателя — $32,71 за унцию. По состоянию на 17:20 мск серебро дорожало на 1,1%, до $32,37 за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость серебра на спотовом рынке растет вслед за золотом. На торгах сегодня, 26 сентября, цена на золото впервые в истории поднялась выше $2,7 тыс. за тройскую унцию. По данным на 17:25 мск, рост замедлился до 0,22%. Золото торговалось по $2690,3 тыс.

Подробнее о торгах золотом золота на российском рынке — в материале «Ъ».

Милена Костерева