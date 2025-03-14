Инвесторы формируют золотой запас

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум. По данным нью-йоркской биржи Comex, в ночь на 14 марта она поднялась выше $3 тыс. за тройскую унцию, рост составил около 2%. Сейчас цена за фьючерс — $3006.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Причина роста — ожидания инвесторов на фоне изменения ставок Федеральной резервной системы США, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Цены на золото продолжают лететь ракетой вверх. В основе этого лежит вовсе не геополитика, как сейчас принято думать, а очень хорошие цифры по инфляции в США. Индекс цен производителей оказался ниже, чем ожидали эксперты, и все сразу сделали выводы, что Федеральной резервной системе фактически развязали руки в плане понижения ставок. До сих пор регулятор брал паузу в вопросе денежно-кредитной политики, но сейчас инфляция позволяет стимулировать экономику понижением ставок. Вряд ли это произойдет на ближайшем заседании 18-19 марта, но инвесторы как бы дисконтируют ожидания уже сейчас. Золото традиционно имеет обратную корреляцию со стоимостью капиталов. Чем больше ожиданий того, что ставки будут понижаться, тем это позитивнее сказывается на котировках. Эта корреляция не всегда сохраняется, но сейчас она наличествует».

Золото может достичь рекордных $3,5 тыс. за унцию уже в третьем квартале 2025-го на фоне его привлекательности как защитного актива, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Macquarie Group. С начала года золото подорожало более чем на 12%. Как сообщают аналитики «Финам», причина — геополитическая неопределенность и тарифная политика Дональда Трампа. Впрочем, имеет значение и валюта, в которой назначается цена драгметалла, заметил аналитик группы компаний «Монетаинвест» Роман Отливанчик: «Мы говорили, что идем на $3200-3500. В принципе мы ждали этой отметки еще на прошлой неделе. Если говорить про биржевые инструменты на российском рынке, то на Мосбирже такая опция есть, но доступ к ней представляют очень малое количество банков. Наши клиенты сталкиваются с тем, что раньше цена за монету составляла более 300 тыс. руб., а сейчас — 280 тыс. руб. Получается, что они фактически в рублях потеряли. Золото в долларах растет, но не в других валютах.

Но то, что драгметалл собирают в физической форме, это факт, поэтому тут такая ситуация, что если инвестор его покупает, то делает это лишь потому, что боится потерять еще больше при конфискации депозитов. То, что было хорошо сегодня, завтра станет уже плохо. То есть в США резко перевернули стол, и то же самое происходит сейчас в Евросоюзе. Так что риски пропорционально выросли».

Сейчас на бирже Forex цена за унцию золота составляет около 256 тыс. руб.

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Андрей Дубков