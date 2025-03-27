Золото рекордно подорожало второй раз за месяц

Стоимость золота вновь обновила исторический максимум. Июньские фьючерсы на драгметалл на Чикагской товарной бирже к 17:49 мск превысили $3100,44 (+1,57%) за тройскую унцию. По состоянию на 18:43 мск показатель выровнялся до $3067,8 (+1,50%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В прошлый раз фьючерсы на золото поднимались выше 3 тыс. за унцию в ночь на 14 марта. По данным нью-йоркской биржи Comex, рост составил 2%. Тогда динамика цен на драгметалл объяснялась ожиданиями инвесторов на фоне изменения ставок Федеральной резервной системы США.

Как пишет агентство Bloomberg, в третьем квартале 2025 года золото как защитный актив может достичь и рекордных $3,5 тыс. за унцию. Сейчас спотовая цена золота за унцию составляет более 257 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы формируют золотой запас».