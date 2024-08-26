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Коммерсантъ FM
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Адаму Кадырову вручена высшая награда Чечни — орден Кадырова

Сыну Рамзана Кадырова и начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручена высшая награда республики — орден Кадырова. Региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал это «заслуженным признанием его высоких нравственных качеств и преданности делу».

Адам Кадыров в сентябре 2023 года избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видеозапись избиения опубликовал Рамзан Кадыров. Он заявил, что сын «правильно сделал».

С октября 2023-го Адам Кадыров начал получать различные награды. В октябре ему присвоили звание Героя Чечни, позднее — объявили героем всех мусульман, вручили ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана). Вместе с двумя братьями Адам Кадыров получил высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов.

Леонид Уварчев

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