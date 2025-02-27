Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 17-летний сын Адам — начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики — в составе чеченской делегации посетил Египет. По итогам визита Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров (справа) и его сын Адам Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров (справа) и его сын Адам Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Визит был организован в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. На переговорах уделялось внимание вопросам международного сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда. Были подписаны протоколы сотрудничества Арабского арбитражного суда и некоторых региональных учреждений России.

Совет арабского экономического единства был создан в 1964 году. Его штаб-квартира находится в Каире. Это один из важных экономических органов Лиги арабских государств. При этом совете в 2021 году был создан Арабский арбитражный суд. Эта инстанция, согласно информации из открытых источников, разрешает коммерческие, экономические, инвестиционные споры как между юридическими лицами, так и на межгосударственном уровне.