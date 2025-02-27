Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 17-летний сын Адам — начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики — в составе чеченской делегации посетил Египет. По итогам визита Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда.
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров (справа) и его сын Адам Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Визит был организован в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. На переговорах уделялось внимание вопросам международного сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда. Были подписаны протоколы сотрудничества Арабского арбитражного суда и некоторых региональных учреждений России.
Совет арабского экономического единства был создан в 1964 году. Его штаб-квартира находится в Каире. Это один из важных экономических органов Лиги арабских государств. При этом совете в 2021 году был создан Арабский арбитражный суд. Эта инстанция, согласно информации из открытых источников, разрешает коммерческие, экономические, инвестиционные споры как между юридическими лицами, так и на межгосударственном уровне.