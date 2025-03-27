Эл, не прокачу!

Комитет по транспорту и кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — подписали сегодня, 27 марта, обновленное соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Впрочем, никакие принципиальные моменты в документе не изменились. Новое соглашение не предусматривает оборудование парковочных мест для электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. В этом сезоне центр останется закрытым для СИМ, утверждают в Смольном. При этом в документе прописали, что все три компании должны вступить в Ассоциацию операторов микромобильности и вместе с городом разработать механизм перечисления в бюджет средств на обустройства инфраструктуры для электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Подписание соглашения — плановое мероприятие. Мы достигли полного взаимопонимания в том, что в наши договоренности нужно внести ряд дополнительных моментов»,— заявил на встрече заместитель председателя комтранса Михаил Казаков.

Так, в обновленном соглашении закрепили, что при ухудшении погодных условий кикшеринговые компании должны будут приостановить прокат электросамокатов. Как пояснил господин Казаков журналистам, аренда будет недоступна при минусовой температуре, гололеде, сильном дожде или снеге.



В случае увеличения нарушений ПДД пользователями СИМ и роста числа ДТП с их участием операторы будут повышать штрафы, прописанные в договорах оферты. Последний раз все компании ужесточили наказания для арендаторов в конце мая 2024 года. «Мы смотрим на статистику нарушений пользователями ПДД и правил использования СИМ и оперативно реагируем на эту ситуацию. В том числе сможем увеличить штрафы для пользователей, если видим, что цифры зашкаливают. Мы за короткий период уже выявили, что самое частое нарушение — неспешивание на пешеходном переходе. Второе — поездки вдвоем»,— рассказал господин Казаков.

Согласно подписанному документу, все кикшеринговые компании должны вступить в Ассоциацию операторов микромобильности, на базе которой будет разработан механизм финансового взаимодействия операторов и города. «МТС Юрент» и «Яндекс Go» должны вступить в ассоциацию в ближайшее время, Whoosh в ней уже состоит.

Еще летом прошлого года в соглашении прописали, что компании будут перечислять средства в городской бюджет на развитие необходимой для СИМ инфраструктуры: велодорожек и парковок. Тогда заявлялось, что операторы по собственной инициативе готовы выделять не менее 1 тыс. рублей за каждый самокат в местный бюджет. Однако механизм для этого разработан так и не был. Как объяснил господин Казаков, на базе ассоциации будет создан фонд, который и будет перечислять средства в бюджет. Механизм и документальную нормативную базу намерены сформировать в этом сезоне.

Смольный также намерен обязать пользователей СИМ проходить верификацию через региональный портал «Госуслуги Санкт-Петербурга», чтобы «видеть конечного пользователя самоката». Диалог об этом комтранс уже ведет с комитетом по информатизации и связи.



«Думаю, в ближайшее время мы обсудим с коллегами, что необходимо сделать, и сможем представить "дорожную карту". — говорит Михаил Казаков.— Считаем, что верификация исключит случаи, когда люди используют чужой телефон или чужую банковскую карту, берут самокат, подвергают опасности окружающих и избегают ответственности. Верификация снимет с нас головную боль, когда искать нарушителя приходится по камерам». Назвать точную дату, когда подтверждение личности станет обязанностью, чиновник пока не готов. Аналогичную систему в этом сезоне уже ввели в Москве: арендовать электросамокат можно только после прохождения верификации на портале мэрии mos.ru.

Сезон электросамокатов стартовал в городе 6 марта. Всего в Петербурге и Ленобласти для аренды доступно 47 тыс. электросамокатов. «МТС Юрент» выкатил на улицы 12 тыс. устройств. Флот «Яндекс Go» остался на уровне прошлого сезона: 18 тыс. электросамокатов. Whoosh выставил 17 тыс. самокатов в Петербурге и 8 тыс.— в городах Ленобласти.

Во время подписания депутат городского парламента Алексей Цивилев («Единая Россия») заявил, что будет просить у правоохранительных органов провести «спецоперацию "кикшеринг"». «Будем требовать, извиняюсь, просить у ГУ МВД, чтобы была проведена спецоперация "кикшеринг", чтобы убрать самокаты там, где они мешают проходу граждан»,— заявил парламентарий. Сейчас главк, как ранее выразился господин Цивилев, проводит в два этапа «спецоперацию "электровелосипед"». Второй этап проходит с 24 марта. По информации главка, всего за первый день было проверено почти 200 электровелосипедистов, и более 160 из них вызвали у полицейских вопросы технического характера.

В мае 2024 года правоохранительные органы уже проводили массовую конфискацию электросамокатов: тогда было изъято около 6 тыс. устройств. Полиция составила протоколы о самовольном занятии участка. Однако уже в сентябре петербургские суды прекратили производство по делам о неправильной парковке СИМ из-за отсутствия состава нарушения, а операторы успешно добились возврата своих устройств. Кикшеринговые компании надеются, что в этом сезоне подобных рейдов по изъятию устройств не будет.

В соглашении остаются неизменными правила, установленные ранее: запрещены поездки на электросамокатах в Летнем саду, на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, на Невском проспекте, Дворцовой набережной и т. д. Всего в городе 36 «запретных» зон. Кроме того, действуют ограничения по скорости: 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч.



На этапе обсуждения остался вопрос организации парковочных хабов в центре города. В этом сезоне, по словам Михаила Казакова, оборудованные места для электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах не появятся: центр остается транзитной зоной. «Этот вопрос мы не готовы сейчас решать. Мы не видим возможности для использования центра операторами СИМ»,— заявил чиновник. По его словам, организация парковок невозможна из-за узких тротуаров и высокого туристического потока в центре.

В кикшеринговых компаниях заявляют, что продолжат диалог со Смольным об организации хабов в центральных районах. «На данном этапе мы говорим о ста перехватывающих хабах для всех трех операторов, которые позволят людям оптимально завершать маршруты в центральной части города», — прокомментировал «Ъ-СПб» директор департамента по взаимодействию с госвластью в «МТС Юрент» Максим Мухтабаров. В пресс-службе компании добавляют: «Учитывая нехватку мест в центре города, узкие улицы и тротуары, для этого можно было бы использовать автомобильные парковочные карманы».

«Сейчас все равно самокаты оказываются в центре города: кто-то едет через всю транзитную зону, батарейка у самоката садится и человек его оставляет. Кто-то просто бросает устройство. Если будет легальная возможность оставить самокат, пускай в нескольких местах в этих районах, это будет гораздо удобнее»,— отмечает пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев.

В районах, где стоянка СИМ разрешена, Смольный намерен определить парковки и организовать их в едином порядке и стиле, чтобы устройства не были разбросаны хаотично. При этом, по словам господина Казакова, комтранс рассматривает вариант заключения договоров с операторами на использование земельных участков под парковки.

Надежда Ярмула