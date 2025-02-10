На электросамокаты ставят фейс-контроль

Арендовать электросамокаты в столице можно будет только после прохождения полной верификации на портале мэрии mos.ru. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта, поясняя, что это делается для предотвращения доступа к устройствам детей и подростков. В сервисе «МТС Юрент» со ссылкой на МВД сообщили, что именно эта категория арендаторов чаще других попадает в аварии. В «Яндекс Go» сообщили, что в прошлом сезоне заблокировали аккаунты 22 тыс. несовершеннолетних. До прохождения полной верификации арендатору самоката разрешат совершить пять тестовых поездок: эксперт называет это лазейкой для недобросовестных пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что аренда электросамокатов в Москве будет доступна только после прохождения верификации через Mos ID (единую учетную запись на всех интернет-ресурсах правительства Москвы), сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. «С этого года меры по повышению безопасности будут усилены»,— сообщили в департаменте, пояснив, что это делается для предотвращения доступа в сервис детей и подростков. «Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП»,— сообщил столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Арендатору «понадобится полная учетная запись на портале mos.ru», добавили в департаменте. Правила вступят в силу в новом кикшеринговом сезоне весной 2025 года.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 3,89 тыс. ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) — на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего аварий с СИМ происходит в Москве, где за год произошло более 1 тыс. ДТП, в которых погибло 11 человек. Данных за полный 2024 год МВД еще не публиковало.

В сервисе «Яндекс Go» заверили, что 99% поездок на их электросамокатах происходят без нарушений, но есть «пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма». «Одно из нарушений — несовершеннолетние за рулем СИМ»,— добавили в сервисе, уточнив, что в прошлом сезоне было превентивно заблокировано 22 тыс. аккаунтов детей и подростков. «Идентификация поможет технически пресекать такие попытки аренды»,— надеются в «Яндекс Go». В Whoosh назвали верификацию через портал мэрии «новым этапом системного развития микромобильности», подчеркнув, что уже активно сотрудничают с городом, делясь, например, транспортной аналитикой. «Важно, что новый способ авторизации — общее правило для пользователей всех сервисов кикшеринга. Так усилия по работе с нарушителями будут иметь массовый эффект»,— считают в компании. В «МТС Юрент» добавляют, ссылаясь на данные МВД, что дети и подростки чаще других попадают в аварии и становятся виновниками инцидентов с СИМ, а верификация позволит выявить и заблокировать доступ к сервисам многократным нарушителям ПДД. В компании сказали, что в 2024 году сами стали активно блокировать аккаунты граждан младше 18 лет и что аварийность на их СИМ снизилась на 27% год к году.

Согласно новым правилам, у всех пользователей кикшеринга будет тестовый период из пяти поездок. За это время они смогут связать свой аккаунт в сервисе аренды с профилем на mos.ru и убедиться, что учетная запись полная, добавили в «МТС Юрент». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает тестовый период с пятью поездками лазейкой, которой могут воспользоваться недобросовестные пользователи, но отмечает, что, если после нескольких уведомлений о прохождении верификации личность пользователя не будет подтверждена, «доступ к сервисам проката ограничат».

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов говорит, что в ДТП с участием СИМ несовершеннолетние составляют 20–25%. «Все остальные — взрослые, самостоятельные люди»,— говорит эксперт, призывая наряду с ограничением доступа детей и подростков к услугам аренды электросамокатов активнее расширять инфраструктуру для их движения и ввести для арендаторов обязанность владеть водительскими правами категории М (как у водителей мопедов).

Александр Воронов