Электросамокаты поедут с ветерком

Кикшеринговые компании: «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — в четверг, 6 марта, официально открыли сезон в Санкт-Петербурге. Всего на улицах города будет размещено 47 тыс. электросамокатов. Учитывая погодные условия, компании заявили об ограничении скорости на всех улицах до 15 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае ухудшения погодных условий компании намерены блокировать возможность аренды

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В случае ухудшения погодных условий компании намерены блокировать возможность аренды

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Петербурге вновь стала доступна аренда электросамокатов. Операторы начали выставлять устройства еще в среду, 5 марта. Однако в тот же день комитет по транспорту обратился к кикшеринговым компаниям с просьбой передвинуть начало сезона аренды в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«По рекомендации комтранса мы сдвинули запуск сезона на сегодня»,— рассказали в пресс-службе «МТС Юрент». Учитывая погодные условия, все операторы временно ограничили максимальную скорость устройств до 15 км/ч. В случае ухудшения погодных условий компании намерены блокировать возможность аренды.

«В случае значительных осадков или кратковременного похолодания в утренние часы самокаты будут становиться недоступными для поездок. Они будут находиться на улицах города, но до улучшения погоды начать поездку на них будет невозможно»,— подчеркнули в пресс-службе Whoosh.

Всего в Петербурге для аренды будут доступны 47 тыс. электросамокатов. «МТС Юрент» выкатит на улицы Петербурга и Ленобласти 12 тыс. устройств. Компания сократила городской флот с 15 до 10 тыс. самокатов после введения запрета на парковку в четырех центральных районах города. «Сокращение парка позволит оптимально распределить устройства по районам, не создавая столпотворения самокатов на парковках и не мешая пешеходам и водителям»,— объяснили «Ъ-СПб» в пресс-службе оператора. В новом сезоне все самокаты кикшеринга будут оборудованы поворотниками. Компания также прорабатывает введение идентификации пользователей с помощью банковских ID. Сейчас определение возраста для желающих прокатиться осуществляется при помощи сервиса МТС ID.

Флот «Яндекс Go» останется на уровне прошлого сезона — 18 тыс. электросамокатов. «К старту сезона "Яндекс" установил на все самокаты укрупненные номера. Это упростит процесс фиксации нарушений ПДД и правил сервиса — по фото с номером легче найти данные о поездке»,— прокомментировали нововведения в пресс-службе компании. Кроме того, в этом сезоне «Яндекс Go» намерен запустить технологию, которая будет контролировать совместные поездки: если на электросамокат встанут два человека, его скорость будет автоматически снижена до скорости пешехода — 5 км/ч.

Whoosh выставит 17 тыс. самокатов в Петербурге и 8 тыс.— в городах Ленобласти. Также в городе будет представлено почти 1,5 тыс. электровелосипедов компании, «Whoosh перераспределит часть флота в пригороды и города-сателлиты для обеспечения необходимой плотности покрытия в тех локациях, где самокаты в большей степени востребованы в качестве транспорта, чем в центре города»,— дополнили в пресс-службе Whoosh.

Аренда электросамокатов «МТС Юрент» будет доступна также в Мурино, Кудрово и Ленобласти. «Яндекс Go» в этом году начнет работать в Зеленогорске, а также в трех городах Ленобласти: Отрадное, Никольское и Сертолово.

Новый сезон стартовал по условиям подписанного в прошлом году соглашения о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности в городе. Согласно документу, в Петербурге запрещено передвигаться на электросамокатах в Летнем саду, на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, Невском проспекте, Дворцовой набережной и так далее. Всего в городе 36 «запретных зон». Кроме того, в Петербурге действуют ограничения по скорости — 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч. Новую редакцию пока обсуждают операторы и комтранс.

Надежда Ярмула