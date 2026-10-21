Кремль проведет семинар для обучения новых депутатов Госдумы
В ноябре в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье пройдет двухдневный образовательный семинар для депутатов нового созыва Госдумы. Об этом «Ъ» сообщили несколько парламентариев, а также подтвердили собеседники, близкие к администрации президента.
Предварительно, семинар состоится 13–14 ноября. Как пояснил один из источников «Ъ», поводом для такого мероприятия стало большое количество «новичков» среди депутатов, в том числе ветеранов спецоперации. Другой собеседник уточнил, что на семинар приглашены представители всех фракций.
Впрочем, коммунистов там точно не будет: в эти же даты КПРФ проведет в оздоровительном комплексе «Снегири» традиционный ноябрьский пленум ЦК по подведению итогов избирательной кампании.