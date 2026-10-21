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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Власть

Кремль проведет семинар для обучения новых депутатов Госдумы

В ноябре в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье пройдет двухдневный образовательный семинар для депутатов нового созыва Госдумы. Об этом «Ъ» сообщили несколько парламентариев, а также подтвердили собеседники, близкие к администрации президента.
Предварительно, семинар состоится 13–14 ноября. Как пояснил один из источников «Ъ», поводом для такого мероприятия стало большое количество «новичков» среди депутатов, в том числе ветеранов спецоперации. Другой собеседник уточнил, что на семинар приглашены представители всех фракций.
Впрочем, коммунистов там точно не будет: в эти же даты КПРФ проведет в оздоровительном комплексе «Снегири» традиционный ноябрьский пленум ЦК по подведению итогов избирательной кампании.
Андрей Прах, Анастасия Корня
Госдума
Партии России

Авторы

  • Анастасия Корня
    Анастасия Корня
    старший корреспондент
  • Андрей Прах
    Андрей Прах
    заместитель заведующего отделом