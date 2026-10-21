Кремль проведет семинар для обучения новых депутатов Госдумы

В ноябре в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье пройдет двухдневный образовательный семинар для депутатов нового созыва Госдумы. Об этом «Ъ» сообщили несколько парламентариев, а также подтвердили собеседники, близкие к администрации президента.