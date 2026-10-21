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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Индустрии

Путин: сделка России и США по дизелю снизила мировые цены на 5-6%

После заключения сделки по дизельному топливу между Россией и США цены на мировых рынках упали на 5-6%. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
9 октября президенты России и США договорились о поставках российского ДТ на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. Вице-премьер Александр Новак сегодня сообщил, что первый танкер с российским дизтопливом выйдет из порта 22 октября.
Подробности — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».
Рынок бензина и дизтоплива
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией
ТЭК