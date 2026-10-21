Уиткофф привез Путину документы с предложениями по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез с собой документы по теме украинского урегулирования. По его словам, в них излагаются подходы к этой проблеме.
Детали о содержании документов дипломат на открытой части встречи не привел. Он выразил надежду на то, что Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров России, США и Украины. На них стороны могли бы обсуждать технические вопросы.
Российский президент, в свою очередь, поинтересовался у собеседника, как прошли его переговоры в Норвегии. Там посланник президента США встречался с президентом Украины и представителями ЕС. Переговоры были продуктивными, есть подвижки вперед, отметил господин Уиткофф. После встречи в Санкт-Петербурге он, как ожидается, снова отправится в Осло.