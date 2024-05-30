Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» увеличили штрафы за нарушения на самокатах

Кикшеринговые компании Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» ужесточили наказание для пользователей прокатных электросамокатов за нарушение внутренних правил сервисов, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «МТС Юрент». Операторы в несколько раз увеличили штрафы за поездки вдвоем, пересечение пешеходного перехода без спешивания, передачу самоката несовершеннолетнему. Также прописали ответственность за поездки в нетрезвом виде. Правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и вид санкций прописаны в договорах оферты с компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Нововведения вступили в силу с 27 мая. Так, за передачу электросамоката несовершеннолетнему предусмотрен штраф в размере 10 тыс. рублей, за пересечение пешеходного перехода без спешивания — 1 тыс. руб., за некорректную парковку — 500 руб. Операторы также могут заблокировать аккаунт абонента на определенный срок или навсегда. Тяжесть наказания зависит от компании.

В «МТС Юрент» и Whoosh за поездку вдвоем оштрафуют на 5 тыс. руб. (до изменений было 800 руб.). В «Яндекс Go» за аналогичное нарушение — на 3 тыс. руб. за каждого «пассажира» (было 1 тыс. руб. за каждого).

Наибольшее наказание последует за управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В «МТС Юрент» за это предусмотрен штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении (до изменений — блокировка на 14 дней). В «Яндекс Go» — 150 тыс. рублей: в предыдущем договоре оферты ответственность за подобное нарушение предусмотрена не была. В Whoosh — 100 тыс. руб.

Штраф в размере 150 тыс. руб. также у «Яндекс Go» прописан за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, которое повлекло смерть другого участника дорожного движения. В «МТС Юрент» за ДТП по вине пользователя электросамоката, в результате действий которого пострадал посторонний человек, последует штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении. В компании отметили, что санкции за езду в нетрезвом виде и аварии по вине арендатора операторы будут применять при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти.

Деньги, полученные от уплаты штрафов, как сообщают в Ассоциации операторов микромобильности, планируется направить в том числе на развитие парковочной и дорожной инфраструктуры для СИМ. Для этих целей рассматривается вариант создания общего фонда на базе организации.

«Увеличение штрафов — это мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников дорожного движения»,— прокомментировала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, следующим шагом может стать организация единого реестра недобросовестных пользователей, которые не смогут арендовать СИМ кикшеринговых компаний.

В 2023/2024 году кикшерингом воспользовались 36,5 млн человек, приводит данные госпожа Эрдман. «По статистике самих операторов, пользователей, которые систематически и злостно нарушают правила дорожного движения и внутренние правила сервисов, не более 1 % от этого числа»,— дополняет эксперт.

В 2023 году для пользователей СИМ прописали правила дорожного движения: ограничили скорость, обязали спешиваться на пешеходных переходах и обозначили приоритет пешеходов перед электротранспортом на тротуарах. За несоблюдение ПДД применяются штрафы в размере от 800 до 1,5 тыс. руб.

Однако уже в июне Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий значительное увеличение санкций. Документ, разработанный группой сенаторов (Андреем Клишасом, Артемом Шейкиным, Ириной Рукавишниковой) вводит в штраф до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб. — за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб. — за пьяное вождение. Инициативу поддержало правительство РФ, а комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки к КоАП

Надежда Ярмула

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