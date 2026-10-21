«Победа далась ПСЖ дорогой ценой»

ПСЖ и Барселона — самые атакующие команды последних лет, которые забивают очень много, поэтому от их очного противостояния болельщики ждали голевого фейерверка. Но долгое время ожидания не оправдывались. Опасные моменты были как у каталонцев, так и у парижан, но первый гол болельщики увидели только в конце первого тайма.