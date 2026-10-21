«Победа далась ПСЖ дорогой ценой»
Владимир Осипов — о матче ПСЖ—Барселона в Лиге чемпионов
Футбольный клуб ПСЖ обыграл на своем поле Барселону со счетом 4:2. Победа в рамках третьего тура Лиги чемпионов позволила парижанам возглавить таблицу общего этапа турнира. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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ПСЖ и Барселона — самые атакующие команды последних лет, которые забивают очень много, поэтому от их очного противостояния болельщики ждали голевого фейерверка. Но долгое время ожидания не оправдывались. Опасные моменты были как у каталонцев, так и у парижан, но первый гол болельщики увидели только в конце первого тайма.
После перерыва пошло то шоу, которое так ждали любители красивых голов. Причем Барса всегда была в роли догоняющей. И при счете 2:2 парижане объяснили сине-гранатовым, кто в данный момент в европейском футболе главный, отправив сопернику два мяча.
Стоит отметить, что оба гола в ворота ПСЖ, которые защищал россиянин Матвей Сафонов, были забиты в ближний угол. Подобные взятия ворот нередко называют, не то чтобы чудовищными вратарскими ошибками, но принято считать, что классный голкипер в таких случаях свою команду выручать должен. Победа Парижа, без сомнения, скрасит не самую лучшую игру Сафонова, но российскому вратарю нужно что-то с этим делать, считает футбольный эксперт Сергей Игнашевич:
«Ну, честно говоря, надо что-то делать Матвею с ударами в ближний угол. Если тренер вратарей не акцентирует на этом, он должен уже сам как-то пересмотреть».
Победа далась ПСЖ дорогой ценой. Из-за травм поле досрочно покинули Усман Дембеле, Маркиньос и Хвича Кварацхелия. Причем у Хвичи подозрение на разрыв крестообразных связок, это очень серьезное повреждение. Но даже с учетом всех этих неприятностей парижане подтвердили свой статус, уверен футбольный агент Дмитрий Чельцов:
«Сегодня играла лучшая команда мира и Барселоны, что тут говорить? Все логично, клуб, который два года подряд этим составом берет две Лиги чемпионов, претендует сейчас и на третью».
Что касается громких сенсаций, то без них в первый день третьего тура обошлось. Хотя Порту неожиданно уступил дома голландскому ПСВ, а Штутгарт сыграл вничью с мадридским Атлетико 1:1. В некоторых матчах было весьма результативно. Например, Наполи обыграл норвежский Буде-Глимт 4:3, а Ливерпуль с таким же счетом победил Вильярреал.
21 октября в Лиге чемпионов будет сыграно еще девять матчей, и выделяется сразу несколько встреч. Во-первых, конечно, Бавария—Арсенал, где, кстати, букмекеры считают фаворитом мюнхенский клуб. Наверняка без внимания не останется противостояние мадридского Реала с Лейпцигом. Ну и стоит обратить внимание на встречу Лилль—Галатасарай, ведь за турецкую команду выступает россиянин Алексей Батраков. Хотя поверить, что Галатасарай одержит победу, сложно, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Галатасарай, все-таки, мне кажется, у них шансов мало. У них было бы больше шансов, естественно, если б матч был в Турции. Мне очень нравится Лилль, я думаю, что это, наверное, вторая по силе сейчас команда во Франции».
Матч Лилль—Галатасарай 21 октября откроет футбольную программу Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучит в 19:45. Основные встречи стартуют в 22:00. Прямые трансляции с европейских футбольных арен будет вести онлайн-кинотеатр Okko.