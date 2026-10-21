Путин: Россия готова поставлять большие объемы удобрений на рынок США
Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Стив Уиткофф, в свою очередь, отметил перспективы развития экономических отношений России и США. «Я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, — это очень хорошее подтверждение того, какие возможности могут открыться для экономического и бизнес-сотрудничества между нашими двумя странами»,— сказал он. Владимир Путин выразил заинтересованность в этом вопросе.
Ранее спецпред президента России Кирилл Дмитриев говорил, что Россия могла бы помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. По его словам, сделки с российскими продуктами между двумя государствами пойдут миру на пользу.