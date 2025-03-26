Крути педали, пока не оштрафовали

Эта неделя в Санкт-Петербурге началась с масштабной полицейской проверки курьеров на электровелосипедах, а также предприятий, занятых в сфере доставки. На данный момент уже изъято более 160 таких транспортных средств, имеющих, по мнению правоохранителей, признаки мопедов. Все они отправлены на экспертизу, которая продлится около месяца. В МВД по региону предупреждают, что результаты мероприятий могут привести к «значительным правовым последствиям в сфере уголовного права». Между тем участники рынка подчеркивают, что такие действия силовиков в конечном итоге заметно ударят не только по бизнесу, но и по кошелькам обычных горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что по решению руководства главка с 24 марта в регионе на постоянной основе реализуется целый комплекс проверочных мероприятий, направленных на профилактику дорожного травматизма и нарушений ПДД со стороны курьеров на электровелосипедах. В ведомстве особо отметили, что основной массив нарушений приходится на мигрантов. Первый этап проходил с 10 по 14 марта. Тогда в полиции указали, что каждый пятый попавший под внимание силовиков курьер-иностранец оказался нелегалом.

«Каждый пятый мигрант находится на территории России нелегально, а значит, и на работу устроился без каких-либо проверок. Полученные выводы потребовали от полиции дополнительных мер по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки»,— подчеркнули в МВД.

На втором этапе гаишники перешли от административных протоколов к изъятиям электровелосипедов.

По информации главка, всего за первый день было проверено почти 200 электровелосипедистов: более 160 из них вызвали у полицейских вопросы технического характера. Так, инспекторы установили, что на транспортных средствах отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи недопустимо превышала 1000 Вт. «С такими характеристиками это уже не велосипед, даже и "электро", а мопед, управление которым требует права управления транспортным средством категории «М». Как можно догадаться, ни у кого из проверенных мигрантов-курьеров таких прав не было»,— сказано в релизе.

В совокупности такие нарушения будут стоить доставщику от 6500 до 16 500 рублей штрафов, уточнили в главке. В связи с этим свыше 160 транспортных средств курьеров, имеющих признаки мопедов, были изъяты полицией для проведения экспертизы.

В управлении добавили, что свою лепту внесли и сотрудники экономической полиции, проверяя организацию бизнеса в сфере доставки. «Результаты их оперативных мероприятий не так быстры и очевидны, но, в конечном итоге, могут привести к значительным правовым последствиям в сфере уголовного права»,— гласит многозначительное предостережение.

На опубликованных МВД кадрах можно увидеть, как сотрудники Госавтоинспекции изымают транспортные средства курьеров, в том числе «Самоката» и «Яндекса». От пресс-службы «Самоката» на момент публикации по запросу «Ъ-СПб» не поступило комментариев.

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» подтвердили, что получают сигналы о том, что в городе проходят рейды. Там указали, что в ходе мероприятий изымаются не корпоративные, а личные транспортные средства курьеров.

При этом в компании добавили, что для непредвиденных ситуаций, которые затрагивают третьих лиц, у них существует страхование ответственности курьера. «С помощью кнопки "Служба поддержки" в приложении можно сообщить об инциденте. К разбору ситуации будет подключена страховая компания: она разберет ситуацию и, если признает случай страховым, то произведет страховую выплату»,— сказано в сообщении.

Опрошенные «Ъ-СПб» представители фирм, которые сдают в аренду курьерам электровелосипеды, высказали практически синхронную позицию касательно того, что им просто-напросто невыгодно принимать на работу мигрантов, которые не имеют регистрации, патента и иных положенных документов. При этом там посетовали, что электровелосипеды изымают не только у приезжих, но и у доставщиков с российскими паспортами.

«Даже соблюдая все требования, мыслимые или немыслимые, все равно сотрудники полиции забирают велосипеды на экспертизу. Просто потому, что полицейский считает, что у велика двигатель мощный. Мы приезжаем в отдел полиции, говорим: это наше транспортное средство, можно, пожалуйста, мы заберем? Они отвечают: только после экспертизы, а это, говорят, 20–30 дней. Хорошо, вот сейчас скопится 2000 или 3000 велосипедов со всего Питера. Но таких экспертов, которые за месяц проведут экспертизу, попросту нет. Им просто физически не хватит сил»,— подчеркнул совладелец и гендиректор сервиса аренды электровелосипедов для курьеров ELBI24 Дмитрий Литвинов

В разговоре с «Ъ-СПб» бизнесмен также заострил внимание, что подобного рода действия правоохранителей скажутся и на конечной стоимости доставки товаров до потребителей.

«Чего хотят добиться наши власти? Вот сейчас, грубо говоря, все велики в городе изымут, а завтра из службы доставки никто не выйдет на работу! Кто пострадает? Службы доставки. У них будут сыпаться заказы просто потому, что некому их будет доставить. И доставка будет дороже. В итоге пострадаем мы, прокаты, курьеры, которые останутся без работы, агрегаторы службы доставки, и, само собой, конечный потребитель»,— заключил господин Литвинов.

Кроме того, как выяснил «Ъ-СПб», в подавляющем большинстве случаев при допущении курьером нарушений законодательства все положенные расходы ложатся на него самого.

Андрей Кучеров