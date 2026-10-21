Путин попросил Уиткоффа передать благодарности Дональду и Мелании Трамп
Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по дизельной сделке
Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом передал благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к урегулированию на Украине. По его словам, господин Трамп обеспокоен урегулированием из гуманитарных соображений.
«В последнем разговоре по телефону сделал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери»,— отметил российский президент.
Стив Уиткофф от имени Дональда Трампа поблагодарил Владимира Путина за согласование двумя странами дизельной сделки. По словам господина Уиткоффа, благодаря ей российское топливо может продаваться на мировых рынках.
Спецпосланник президента США сегодня прибыл в Санкт-Петербург из Осло. Владимир Путин на встрече с ним сообщил об освобождении американца Стивена Хаббарда, о чем ранее его просил Дональд Трамп. Господа Путин и Уиткофф планируют обсудить подходы к проблеме урегулирования на Украине.