Путин попросил Уиткоффа передать благодарности Дональду и Мелании Трамп

Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом передал благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к урегулированию на Украине. По его словам, господин Трамп обеспокоен урегулированием из гуманитарных соображений.