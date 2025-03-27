В Москве полиция составила 5,5 тыс. протоколов о нарушении ночной тишины

В 2024 году столичные полицейские составили 5,5 тыс. административных протоколов по ст. 3.13 КоАП Москвы о нарушении тишины. Об этом на слушаниях «о повышении акустической безопасности москвичей» 27 марта в Мосгордуме сообщил замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных столичного ГУ МВД России Сергей Винокуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По его словам, к административной ответственности в прошлом году было привлечено 5,2 тыс. граждан. Из них около 4 тыс. отделались предупреждением, а 1,2 тыс. человек оштрафовали. По ст. 3.13 КоАП Москвы за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00, а также при проведении ремонтных работ в домах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 нарушителям грозит предупреждение или штраф в 1–2 тыс. руб. По словам господина Винокурова, всего в прошлом году по этой статье было наложено 1,7 млн руб. штрафов.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников напомнил, что в 2023 году между столичной мэрией и МВД было подписано соглашение, по которому полиции передали право составлять протоколы по некоторым статьям столичного КоАП (с момента принятия российского закона о полиции в 2011 году и вплоть до этого МВД администрировало лишь нарушения федерального законодательства). По соглашению столичная полиция составляет протоколы лишь о нарушении тишины по ночам, а днем работает Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). С момента заключения соглашения в 2023 году, сказал Сергей Винокуров, на нарушителей было составлено 9 тыс. протоколов: около 6 тыс. человек получили предупреждения; 1,8 тыс. человек были оштрафованы на общую сумму в 2,6 млн руб.

Представитель ОАТИ Сергей Шинин сказал на парламентских слушаниях, что с момента подписания соглашения в его структуру поступило 1,2 тыс. обращений, из которых лишь 260 жалоб касались непосредственно шумных ремонтных работ. «Граждане зачастую обращают внимание на ремонт, который проводился несколько дней назад и уже закончился»,— посетовал господин Шинин, уточнив, что если есть аудиовидеозапись нарушения, то ОАТИ все же может составить протокол и привлечь к административной ответственности.

Александр Воронов