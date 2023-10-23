Закон о тишине: где и в какое время запрещено шуметь

В Госдуму вносят доработанный законопроект о тишине, который устанавливает время запрета на шум для всех регионов. Какие нормы действуют сейчас и что предлагается изменить — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Какое время считается ночным

На федеральном уровне закона о тишине пока не существует. Все нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к ночному, принимаются на уровне субъектов РФ. Например, в Москве ночным считается период времени с 23 до 7 часов утра. В Санкт-Петербурге время тишины — с 22:00 до 8:00.

В Московской области периоды покоя также прописаны детально. Время тишины зависит от дня недели. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. А в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22 до 10 часов. Использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ запрещены с 13 до 15 часов ежедневно.

В Казани время тишины — с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

Что запрещено делать в ночное время

В ночное время нельзя громко слушать музыку, в том числе и во дворе дома, петь или играть на музыкальных инструментах. К этому относится и другое нарушение спокойствия граждан.

К действиям, нарушающим тишину, также относятся крики, использование пиротехнических средств, другие громкие звуки. Законодательством субъектов РФ могут устанавливаться и другие действия, относимые к нарушающим тишину.

Шуметь запрещается не только в квартирах, но и в подъездах, во дворах, около детских садов, больниц, на территории санаториев, гостиниц и общежитий. Закон о тишине также нарушают звуки сигнализации автомобиля или громкая музыка в машине, езда со спортивным глушителем, фейерверки и шумные работы на стройках.

Какая ответственность предусмотрена за нарушения

Несоблюдение тишины является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. За него предусмотрена ответственность, установленная статьями 6.3 и 6.4 КоАП РФ.

Статья 6.3 КоАП — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф для физических лиц по ней составляет 100 до 500 руб.

Статья 6.4 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Штраф для физлиц составляет от 500 до 1 тыс. руб.

Что предлагается сейчас

Новый проект, который вносится в Госдуму, предусматривает единое время тишины по всей России — с 23:00 до 7:00 часов. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект предполагает механизм санкций по отношению к нарушителям. Так, если закон будет принят, жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юрлиц.