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Коммерсантъ FM
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Был бы шум, статья найдется

Полиция вернула полномочия по наказанию нарушителей тишины

Московская полиция вернула себе утраченное девять лет назад право штрафовать на 1–2 тыс. руб. граждан, которые шумят в позднее время (слушают громкую музыку, кричат, поют или делают ремонт). Соответствующее соглашение заключено между МВД и столичным правительством. Запрет нарушать ночную тишину был закреплен в столичном законодательстве в 2002 году, но с 2014 года норма не работала из-за того, что полиция не имела полномочий по составлению протоколов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На портале pravo.gov.ru опубликовано распоряжение правительства РФ №1388-Р об утверждении соглашения между правительством Москвы и МВД России. Документ передает полиции полномочия по составлению протоколов за нарушения, «посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», предусмотренные КоАП Москвы. Соглашение было подписано 5 мая. Как пояснил “Ъ” глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, документ касается норм о соблюдении московского «закона о тишине».

Закон, о котором идет речь, был принят Мосгордумой в 2002 году. Согласно его действующей редакции, с 23:00 до 7:00 запрещены громкое прослушивание музыки, «игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение», использование пиротехники. Шумные работы по перепланировке в квартирах запрещены с 19:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00, а также круглосуточно — в воскресенье. Штрафы в 1–2 тыс. руб. для граждан-нарушителей закреплены в ст. 3.13 КоАП Москвы. До 2014 года протоколы составляли сотрудники МВД (ежегодно выносилось 5–6 тыс. штрафов), но затем были приняты поправки к КоАП, разрешившие полиции выносить протоколы по «региональным» составам, но только после заключения соглашений с регионом.

Граждане все это время все равно вызывали полицию, отметил господин Семенников. «Полицейские проводили беседы, в определенных случаях заводили административные дела по другим статьям, например за хулиганство»,— рассказал “Ъ” депутат. Также, по его словам, можно было воздействовать на нарушителей в рамках административных комиссий, где рассматривались рапорты полицейских, составленные после выезда на место. Комиссия, в свою очередь, должна была вызвать нарушителя на разбор и составить протокол. «Все это довольно сложный, существовавший больше в теории, чем на практике, механизм»,— заметил Александр Семенников. С 2014 года Мосгордума вела консультации с мэрией и МВД, в результате в 2022 году были приняты поправки к КоАП Москвы, передающие полномочия полиции по составлению протоколов по ст. 3.13 при заключении соответствующего соглашения.

Документ действует с момента утверждения правительством, заверил “Ъ” Александр Семенников, уже сейчас полицейские могут составлять протоколы. Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин подтвердил “Ъ”, что новый правовой механизм введен соглашением, но вступит в силу оно, по его версии, 5 июня: через семь дней после официального опубликования распоряжения правительства.

Получить оперативный комментарий от ГУ МВД по Москве вчера не удалось, “Ъ” направил запрос.

В апреле (“Ъ” рассказывал об этом) Конституционный суд, рассматривая жалобу гражданина на шумных соседей и бездействие властей, постановил признать КоАП Москвы противоречащим Основному закону. Невозможность возбуждать дела по ст. 3.13 подрывает «законные ожидания общества» по применению мер административной ответственности и «порождает сомнения в действенности конституционного правопорядка», заключил суд. Недействующей была признана внесенная в 2022 году поправка к кодексу о передаче полномочий полиции (в случае наличия соглашения). По мнению КС, за соблюдением норм тишины в Москве должно следить Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). Суд обязал Мосгордуму внести соответствующие изменения в кодекс. «С появлением механизма защиты права граждан на тишину и покой с использованием возможностей полиции постановление КС можно считать исполненным,— заявил “Ъ” Александр Семенников.— Но, возможно, следует еще раз подумать об использовании ресурсов ОАТИ для взаимодействия с полицией в целях обеспечения тишины и покоя граждан».

Иван Буранов

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