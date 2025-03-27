Онлайн-рекламу взяли в расчет

Трехпроцентный сбор за онлайн-рекламу придется уплачивать ее распространителям. Власти разъяснили детали регулирования, которое заработает с апреля. Как следует из документа, отчислять деньги в казну будет та сторона, которая заключает контракт с рекламодателем и предоставляет ему свою платформу. Если договор подписывает рекламный агент, платит он. Проект постановления опубликовало Минцифры, обратили внимание «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прежде бизнес жаловался на то, что принятый закон недостаточно четко оговаривал, кто уплачивает сбор за конкретную интеграцию: площадка, рекламодатель или все участники цепочки. Это оставляло риск двойных сборов. В январе Федеральная антимонопольная служба также разъяснила, что рекламой не будут считаться, например, справочные и аналитические материалы, каталоги товаров и частные объявления. А вот приоритетная выдача в поисковике или на маркетплейсе будет признаваться рекламой.

Все это снимает опасения бизнеса, но лишь отчасти, говорит партнер практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Comply Максим Али: «Здесь прослеживается позиция Роскомнадзора. По общему правилу, платит рекламораспространитель. Но много вопросов было о том, как платят отчисления посредники. Есть рекламные агентства, которые не напрямую распространяют рекламу, а используют крупные социальные сети, где эту рекламу потом размещают, настраивают, платят за нее, часто они проводят эти расходы через себя. И формально это тоже может считаться доходом.

Сейчас речь идет о том, что если такие расходы есть, то вы можете как агент их не выплачивать, а платить только сумму вашего вознаграждения. Это в целом хорошая новость, потому что это не создает какое-то очередное двойное налогообложение. Детализируется, как вообще будет происходить начисление, как плательщик вправе возразить. Если говорить очень грубо, все будет привязано к системе Единого реестра интернет-рекламы и к "Госуслугам". Но у многих компаний боль не ушла просто потому, что рекламный сбор есть, и он применяется практически независимо от того, какого размера у вас компания. То есть неважно, вы какая-то огромная корпорация или маленький бизнес, вы все равно эти 3% отчислений в общем порядке будете вынуждены платить».

В новом документе Минцифры также утверждены сроки для уплаты сбора и назначения взысканий с нарушителей. Контролирующим ведомством назначен Роскомнадзор. Бизнес пока до конца не понимает, как будет работать новое регулирование, но стоимость интеграций точно вырастет, говорит президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий:

«Появилась определенность со сроками оплаты: до пятого числа третьего месяца квартала, следующего за расчетным. Эта информация позволит финансистам уже сейчас формировать необходимые резервы для оплаты этого сбора.

Все это предмет переговоров. Есть определенная стоимость и прогнозы по охвату аудитории, по количеству конверсий, и в коммерческом предложении может быть зашита затрата в 3% от блогера, а дальше уже по сложившимся сейчас практикам и бенчмаркам бренд принимает решение: подходит ему эта цена или нет. Очень часто в интернете цена формируется с помощью аукциона. Они понимают, достаточная ли у них маржинальность. По такой же схеме рекламодатель продолжит принимать решения, подходит ли ему цена».

Сама идея ввести сбор впервые прозвучала в октябре, в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы. Собранные средства, как предполагается, направят на реализацию нацпроекта «Экономика данных», в частности, на модернизацию инфраструктуры рунета. Рекламный бизнес на этом фоне жаловался, что фактически будет финансировать несвязанную с ним IT-отрасль.

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Елизавета Скобцова