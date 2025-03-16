Реклама записывается в Telegram

Реклама в Telegram-каналах за год подорожала в среднем почти на 40%. Сильнее всего расценки выросли у новостных пабликов, сразу на 45%, до 237 тыс. руб., пишут «Ведомости». Самую высокую стоимость аналитики зафиксировали в январе, тогда администраторы запросили за рекламную публикацию почти 1 млн руб. Существенным оказался и рост в авторских каналах общественно-политической тематики, средняя цена поста у них увеличилась на 36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В остальных случаях динамика оказалась более «спокойной», отмечает издание. Например, размещение в блогах об авто и технологиях подорожало на 13%. Меньше всего цены выросли в сегменте финансов — на 10%. Такая динамика — следствие медиаинфляции, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Год от года мы всегда видим увеличение цены на размещение рекламы. Инфляция в Telegram абсолютно коррелируется с медиаинфляцией на телевидении и в диджитал. Это, с одной стороны, объясняется тем, что стоимость контакта становится выше, с другой, тем, что в связи с санкциями цифрового инвентаря тоже достаточно мало. С третьей стороны, мы видим, что мессенджер сегодня становится одной из ключевых работающих площадкой для того, чтобы доносить контент до определенных целевых групп.

Telegram-каналы в этом случае представляют собой уникальный продукт, который, безусловно, сегодня хорошо монетизируется. Каждый автор вправе назначать ту цену, которую считает нужной, и зачастую эта цифра ничем не оправдана.

Я знаю паблики, рассчитанные на одну и ту же аудиторию, примерно с одинаковым количеством подписчиков, в которых стоимость размещения будет отличаться в три раза».

Самое дорогое размещение в новостном канале-миллионнике, по некоторым оценкам, обойдется более чем в 1 млн руб. Аналитики объясняют такой разрыв цен охватами: у авторских пабликов они ниже, поскольку зачастую они ограничены одной или несколькими темами. Наиболее активно в мессенджере размещают рекламу в категориях «IT», «техника и электроника», «красота и уход», «одежда и аксессуары», «финансовые услуги», отмечают «Ведомости». Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России и СНГ. В январе им хотя бы раз воспользовались свыше 90 млн человек, по данные Mediascope. Кроме того, в начале года мессенджер впервые обошел по месячной аудитории YouTube.

Вслед за ростом охватов меняются и расценки каналов, пояснил продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Если говорить про политические каналы, то в январе и феврале ценники выросли. Сама политическая ситуация резко меняется, и, соответственно, интеграции у таких вещей стали очень дорогими. В принципе у них активность очень сильно увеличилась. Telegram же продолжает расти, растет вовлечение, вот из-за этого ценник меняется. Реклама в мессенджере закупается, как и остальные инструменты, в пропорции примерно 10-15-20%. Особенно это актуально для тех, кто ведет свой бизнес в Telegram. У них либо там боты есть, либо они предоставляют какие-то услуги, которые можно через площадку купить или заказать. Вот они размещение здесь очень активно закупают, там есть клиенты, которые 100% бюджета тратят только на это.

В России рекламных площадок больше не стало, а доступ к ним усложнился. Из-за нового налогового законодательства теперь в запрещенных социальных сетях продвигаться стало еще дороже.

Ты или нарушаешь закон, или платишь со своей чистой прибыли. Для любой крупной компании это очень большой расход. Понятное дело, что они начинают смотреть в сторону незапрещенных социальных сетей и уже туда переливать бюджет, что увеличивает спрос внутри площадки. Это, конечно же, чуть-чуть поднимает ценники. Но какого-то прямо взрыва пока еще нет, хотя, конечно, Telegram — очень дорогой канал, но и эффективный».

Законопроект об обязательных отчислениях за распространение рекламы в интернете Госдума приняла в декабре 2024-го. Речь об уплате в бюджет 3% от ежеквартальных доходов. Механизм планируют изложить в новой статье закона о рекламе. Собранные средства, в частности, направят на поддержку разработчиков отечественного ПО. На этом фоне, как писал Forbes, эксперты ожидают, что цены на рекламу и маркетинг вырастут до 30%. В прошлом году на Telegram пришлась почти треть всех бюджетов на размещения у блогеров. Сам рынок инфлюенс-маркетинга в 2024 году достиг 40-50 млрд руб., указывают «Ведомости».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева