Рекламе преграждают путь

Депутаты хотят наказывать за рекламу на заблокированных ресурсах. Соответствующие поправки Госдума планирует принять во вторник, 25 марта. Предполагается, что нельзя будет размещать рекламу на ресурсах организаций, признанных запрещенными или нежелательными в России, а также на сайтах, доступ к которым ограничен. Среди таковых соцсеть X, а также Instagram и Facebook, которые принадлежат корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Кто и сколько потеряет от нововведений? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным сервиса ADinBlog, в 2024 году топ успешных инфлюенсеров возглавила журналист Ксения Собчак, заработав на размещении постов и сторис в одной запрещенной сети более 37 млн руб. Следом за ней телеведущая Ксения Бородина, которая получила от рекламы доход почти в 30 млн. У бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой доход от рекламы составил 15 млн руб., а у ее супруга шоумена Павла Воли — 8 млн.

Запрещенные соцсети по сей день остаются эффективным инструментом продвижения товаров и услуг, говорит консультант креативного агентства findmind Ксения Караогланова: «Даже если отслеживать только маркированную рекламу, которая идет вбелую, официально зарегистрирована и у блогера, и у рекламодателя, количество размещений очень большое. За маркированную рекламу всегда выступают рекламодатели и блогеры, довольно известные и большие, которые следят за своей репутацией. Все, что касается немаркированной рекламы, каких-либо форм типа коллаборации, интеграции — это все-таки про истории поменьше, с гораздо меньшими бюджетами».

Один рекламный пост в запрещенной соцсети певицы Ольги Бузовой, по данным сервиса ADinBlog, можно купить примерно за 800 тыс. руб., сторис — за 250 тыс. Ее аудитория там насчитывает 24,5 млн человек, а в Telegram, куда эксперты прогнозируют окончательный переход рекламодателей, — менее 500 тыс. При запрете рекламы в зарубежных соцсетях вырастет стоимость размещений на других площадках, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Именно в этих социальных сетях вырастет серый рынок рекламы, всё остальное начнет умирать потихонечку. Будет больно малому и среднему бизнесу. Следующая история — это уход аудитории в Telegram, повышение стоимости рекламы там, уход рекламодателей в VK с увеличением стоимости рекламы, при этом с сомнительной эффективностью. И останется RuTube, получается.

Понятно, куда будет основная масса блогеров мигрировать — в Telegram с приличной потерей аудитории. И для брендов, конечно, это минус, потому что сразу меньше каналов станет для связи с аудиторией, до которой можно достучаться. Отечественные площадки не славятся большим вовлечением пользователей».

Сейчас штраф за нарушение законодательства о рекламе составляет 2,5 тыс. руб. для физических лиц, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для компаний. Вероятно, незаконную рекламу будут выявлять по жалобам неравнодушных граждан, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «Без добровольной маркировки рекламы выявить ее на нежелательных теперь и запрещенных ресурсах будет сложнее. У ФАС не такое большое количество сотрудников, а есть территориальные управления по субъектам, и в каждом из них сидит до нескольких десятков человек. Наверное, это как раз одна из причин, почему большинство дел возбуждается именно по жалобам. Под ударом, как ни грустно и парадоксально, окажется как раз таки относительно честный бизнес, который открыто ведет деятельность в разных соцсетях, не стесняясь, что такой-то магазин находится по такому-то адресу, и выявить его будет несложно».

Первое чтение законопроекта об ограничении рекламы на запрещенных площадках состоялось еще летом 2024-го. Во вторник депутаты планируют принять его во втором и третьем чтениях. Как сообщают в профильном комитете Госдумы, поправки могут вступить в силу с 1 сентября.

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Юлия Савина, Елизавета Скобцова