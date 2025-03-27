Как губернаторы перемещались между регионами

Николай Меркушин с 1995 по 2012 год возглавлял Республику Мордовия, а затем стал губернатором Самарской области (2012–2017).

Виктор Толоконский был губернатором Новосибирской области с 2000 по 2010 год. Затем четыре года проработал полпредом президента в Сибирском федеральном округе, после чего возглавлял Красноярский край (2014–2017).

Александр Хлопонин в 2001–2002 годах возглавлял Таймырский автономный округ, а затем избрался губернатором Красноярского края, где проработал до 2010 года.

Сергей Собянин с 2001 по 2005 год был губернатором Тюменской области. Затем в течение трех лет возглавлял администрацию президента РФ, а с 2008 по 2010 год руководил аппаратом правительства РФ в должности вице-премьера. С 2010 года — мэр Москвы.

Олег Кожемяко, который с 2005 по 2007 год возглавлял Корякский АО, покинул пост после вхождения региона в состав Камчатского края. С 2008 по 2015 год был губернатором Амурской области, с 2015 по 2018 год — Сахалинской области. С 2018 года возглавляет Приморский край.

Андрей Турчак с 2009 по 2017 год был губернатором Псковской области. Затем несколько лет был сенатором от этого региона, зампредом и первым зампредом Совета федерации. С июня 2024 года возглавляет Республику Алтай.

Сергей Меняйло с 2014 по 2016 год был губернатором Севастополя. В 2016-м назначен полпредом президента РФ в СФО. С 2021 года руководит Северной Осетией.

Александр Цыбульский с 2017 по 2020 год руководил Ненецким автономным округом, с 2020-го — губернатор Архангельской области.

Михаил Развожаев с 3 октября по 15 ноября 2018 года был врио главы Республики Хакасия. В 2018–2019 годах руководил исполкомом ОНФ. С 2019 года по настоящее время возглавляет Севастополь.

Ростислав Гольдштейн в 2020–2024 годах возглавлял Еврейскую автономную область. С 5 ноября 2024 года — врио главы Республики Коми.