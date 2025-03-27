Паслер Денис Владимирович

Родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. Окончил Уральский государственный горный университет (2001).

Карьеру начал на шахте Североуральского бокситового рудника. Работал на Североуральском заводе ЖБИ, прошел путь от начальника отдела сбыта до директора. В 2004 году перешел в газовую отрасль, работал в «Краснотурьинскмежрайгазе» и «Серовмежрайгазе». Через год возглавил крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области ЗАО ГАЗЭКС.

В 2010–2012 годах — гендиректор ОАО «Екатеринбурггаз». Одновременно в 2009–2010 годах работал управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт».

В 2008-м начал политическую карьеру, став депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области. В 2011–2012 годах — депутат заксобрания Свердловской области. В 2012–2016 годах — председатель правительства региона, покинул пост по собственному желанию.

В 2017–2019 годах — и. о. гендиректора ПАО «Т Плюс», также был председателем правления.

В марте 2019-го указом президента назначен врио губернатора Оренбургской области. В сентябре того же года выиграл выборы главы региона, набрав 65,94% голосов.

Награжден орденом Почета (2022).