Задержанной главе Гагаузии предлагали закрыть уголовное дело за уход с поста

Молдавские прокуроры неоднократно предлагали главе Гагаузии Евгении Гуцул прекратить уголовное преследование, если она согласится покинуть свой пост. Об этом сказано в сообщении госпожи Гуцул, переданном через ее адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Сейчас, когда я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям, мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана (главы — «Ъ») и немедленный выезд из страны»,— говорится в обращении Гуцул к жителям автономии.

Также адвокат госпожи Гуцул Сергей Морару рассказал, что экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван предлагали ей подать в отставку с должности главы Гагаузии в обмен на закрытие уголовного дела еще в 2023 году.

Евгения Гуцул также рассказала, что ей предлагали дать ложные показания о деятельности коллег из партии «Шор», которая выдвинула ее на пост главы Гагаузии. Она ответила, что не боится сфабрикованных уголовных дел, которые, она считает, и так закроют. По мнению госпожи Гуцул, преследование инициировано президентом Молдавии Майей Санду.

Судебный процесс против Евгении Гуцул может завершиться через два месяца, рассказал ведущий дело прокурор Генадий Епуре.

Сегодня утром глава Гагаузии обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. 25 марта госпожу Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа из-за запрета на выезд из страны.

Подробную биографию госпожи Гуцул читайте в материале «Ъ».