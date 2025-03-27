Инфляция вписывается в рамки

С 18 по 24 марта инфляция увеличилась до 0,12%. А в годовом выражении темпы роста цен ускорились до 10,1%, следует из обзора Минэкономразвития. Ведомство фиксирует заметный рост в сегменте продовольственных товаров. Стоимость плодоовощной продукции увеличились в среднем на 0,5%. В непродовольственном сегменте цены не изменились, отмечают в министерстве. Центробанк на заседании 21 марта в третий раз ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в диапазоне 7-8% в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

После слабого роста цен неделей ранее значения вернулись к этому сценарию, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «Хотя эта норма, конечно, повыше, чем необходимо для того, чтобы привести инфляцию к цели в 4%, но все равно она продолжает двигаться в диапазоне, который очерчен базовым прогнозом Центрального банка.

Наверное, мы будем видеть такие же цифры в ближайшие две-три недели. Далее основная интрига заключается в том, насколько замедлятся цены. Пока большого оптимизма в этих данных я не вижу. Во-первых, стоит учитывать начало туристического сезона. И далеко не все привычные курорты будут открыты, что может спровоцировать дополнительный спрос на зарубежный туризм или на поездки в другие регионы, где не окажется достаточно мест размещения.

Понятно, что глобально есть сложная ситуация с молочной продукцией, с яйцами. Из плюсов, конечно, это сохранение крепкого рубля, который обеспечит низкий темп роста цен на товары длительного пользования. И, конечно, не будет значительного увеличения стоимости топлива и автомобилей».

На заседании Центробанка 21 марта Эльвира Набиуллина отметила, что экономика идет по некоторой траектории «мягкой посадки», без резких колебаний. В ВТБ заявили, что ожидают снижения ключевой ставки в сентябре. Ориентированный на продукты показатель российской инфляции отреагирует на сигналы по итогам урожая. Иные факторы заметны уже сейчас, отмечает управляющий директор компании «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров: «Наверное, ВТБ был последним из крупных участников, кто до упора держал свой прогноз на уровне 21% до конца года. В целом рынок, конечно, прогнозирует уменьшение ключевой ставки.

Консенсус — это снижение с середины года, а дальше уже есть определенные вариации между мнением участников. Кто-то считает, что это начнется чуть раньше, например, в июне, кто-то считает, что начнется чуть позже, но в целом практически весь рынок видит уже начавшееся снижение инфляции, некоторые предиктивные факторы, например, снижение погрузок РЖД. Потребительское кредитование просто обвалилось, в первую очередь в рамках ипотеки. Корпоративное в этом смысле немного отстает, но тоже показывает снижение. Конечно, все учитывают и влияние геополитики, но в целом мы сейчас видим большой спрос на длинные облигации».

Центробанк отмечает, что инфляционные ожидания граждан продолжили снижаться, хотя остаются повышенными. В марте оценка на годовом горизонте зафиксировалась на уровне чуть ниже 13%. Ценовые прогнозы предприятий снижаются второй месяц.

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Александра Абанькова