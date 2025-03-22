От ставки повеяло прохладой

Рынок прохладно встретил решение Центробанка оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Рубль отреагировал ослаблением, а индекс Мосбиржи незначительно скорректировался. 21 марта ЦБ сохранил ставку на рекордном уровне в 21% в третий раз подряд. Это совпало с прогнозами большинства экономистов. Инфляционные ожидания, судя по недавним опросам населения, не выше 13%. Это лучше, чем в начале 2025 года, но в три раза больше, чем хочет регулятор. По его данным, годовая инфляция превысила 10%. Рубль укрепляется, но рост цен замедлился несильно. Безработица все еще находится на исторических минимумах, но дефицит испытывает меньше компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Есть все предпосылки для понижения ключевой ставки во второй половине года, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Если сравнивать с предыдущим заседанием, то в риторике стало меньше неопределенности, но она по-прежнему достаточно жесткая. ЦБ прямо говорит, мол, если потребуется, мы готовы повышать. Проинфляционные риски присутствуют до сих пор. Даже регулятор уже признает, что и проинфляционные, и дезинфляционные факторы могут быть сильно связаны с геополитикой. Соответственно, если она развивается нейтральным или даже самым позитивным образом, то это станет значимым дезинфляционным фактором, который, скорее всего, приведет Банк России к тому, что он даже скорректирует свои ожидания на 2026 год и приступит к снижению ставки уже в 2025-м.

Мы идем по нейтрально-положительному сценарию, который скорее заставит Банк России снижать ставку во втором полугодии. Наблюдая за текущим укреплением рубля, за тем, насколько замедлился, например, кредит в автомобильном или ипотечном секторе, как уже остывает экономика, можно сказать, что такое "декоративное" снижение в сторону 20% или 19% я ожидаю во втором полугодии 2025-го. А пока этого не происходит, рынки будут достаточно волатильны».

Этот сценарий — с постепенным снижением ставки с середины лета — базовый, говорят опрошенные “Ъ FM” экономисты. По подсчетам Frank RG, за последний месяц почти все кредитные организации из топ-20 приняли решение снизить ставки по вкладам. Остудит ли решение ЦБ банковский сектор? Экономист Сергей Хестанов в этом сомневается: «Решение было абсолютно ожидаемым. Именно поэтому каких-то движений процентных ставок или курса рубля оно само по себе не вызовет. Подтверждается гипотеза о том, что, возможно, мы находимся где-то вблизи пика инфляции.

Если не случится каких-либо внешних шоков, то сценарий, когда в течение нескольких месяцев начнется цикл снижения процентных ставок, выглядит достаточно реалистично.

Ставки по вкладам отражают не столько некую среднерыночную стоимость денег, сколько потребность в привлечении средств во вклады конкретных банков. И поэтому на нынешнем фоне вероятность того, что многие крупные банки начнут уменьшать доходность по вкладам быстрее, чем произойдет снижение ключевой ставки, выглядит тоже весьма-весьма вероятной. Но в этих условиях стратегия для вдумчивого вкладчика очень проста, то есть если человек ожидает снижения ставок по вкладам, разумно подобрать вклад на более длительный срок, желательно пополняемый, и таким образом зафиксировать для самого себя процентную ставку».

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, российская экономика «идет к мягкой посадке». Повышение ставки все еще возможно, но вероятность уже меньше. Впрочем, понижение даже не обсуждалось, заявила глава регулятора, а для фондового рынка это не очень хороший знак, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Сейчас нет конкретных ориентиров, потому что сигнал все же был недостаточно мягким. И многие инвесторы, как мы видим по реакции фондового рынка, рассчитывали на обещание или намек на скорое снижение ключевой ставки.

Для акций это не является плюсом, и, вероятно, продолжится тот боковик, который мы сейчас видим, — в районе 3100-3300 пунктов с возможным тестированием уровней, которые уже в дальнейшем определит динамику тренда. Что касается влияния на облигации, то в целом уже была заранее отыграна ситуация определенного смягчения риторики Центральным банком, и дополнительной конкретики не появилось. В целом надежды инвесторов касаются того, что и геополитическая ситуация разрешится, и Центральный банк будет активно понижать ставку во втором полугодии, что уже в целом заложено в ценах облигаций.

Именно на облигации в большей степени влияет денежно-кредитная политика, потому что инвесторы смотрят на величину безрисковой ставки, которая в свою очередь определяется доходностью ОФЗ. А что касается рынка акций, безусловно, ставка тоже очень важна, но для целого ряда компаний важны санкционные ограничения, которые могут быть сняты.

Поэтому на положительное решение украинского вопроса, конечно, рынок акций должен отреагировать сильнее».

Целью Банка России по-прежнему остается инфляция на уровне 4% в 2026 году. В последний раз ЦБ прогнозировал среднегодовую ставку в районе 19-21%. При этом, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, инвестиционная активность останется относительно высокой, заявляет Эльвира Набиуллина.

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Анжела Гаплевская