Глава правительства ДНР Евгений Солнцев возглавил Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области. Тот согласился. Возглавлявший регион Денис Паслер станет врио губернатора Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Указ о назначении Евгения Солнцева на новую должность опубликован на сайте Кремля.

В ходе встречи с главой государства господин Солнцев обозначил, что для него регион незнакомый и ему требуется немного времени для оценки ситуации. «От себя лично скажу — все, что я умею, и весь свой трудовой опыт я положу на благо людей, тех, которые там проживают, и развитие Оренбургской области»,— заключил Евгений Солнцев.

Господин Солнцев занимал пост премьер-министра ДНР с марта 2023 года. До этого, в июне 2022-го, его назначили зампредом правительства ДНР. 24 марта «Ъ» сообщал о возможном назначения господина Солнцева на должность врио губернатора Оренбургской области.

О том, чем известен Евгений Солнцев, читайте в материале «Ъ».