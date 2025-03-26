Nvidia представила ИИ-помощника G-Assist для геймеров

Компания Nvidia анонсировала интеллектуального помощника G-Assist, который призван помочь в оптимизации ПК с видеокартами GeForce RTX. Он уже доступен в обновленном приложении Nvidia App, а в будущем появится его версия для ноутбуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

G-Assist сможет настраивать производительность игр, измерять частоту кадров и устранять просадки FPS. Кроме того, ИИ-помощник может управлять подсветкой периферийных устройств и регулировать работу вентиляторов. ИИ работает на основе малой языковой модели Instruct Llama и использует API Nvidia для диагностики системы в реальном времени. G-Assist доступен на ПК с видеокартами RTX 30-й, 40-й и 50-й серий с 12 ГБ видеопамяти и требует 10 ГБ места на накопителе.

Ранее Nvidia показала робота Blue наподобие дроида из «Звездных войн», представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, а также анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 50.

Евгений Федуненко