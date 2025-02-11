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Коммерсантъ FM
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Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ

Компания Nvidia анонсировала новую технологию сжатия текстур с помощью искусственного интеллекта — RTX Neural Texture Compression (NTC). Она позволяет снизить использование видеопамяти (VRAM) до 95,8% без заметной потери качества изображения.

Технология является особенно актуальной для современных игр и приложений с высокодетализированной графикой. Применение NTC может оказывать дополнительную нагрузку на тензорные ядра GPU, что в некоторых случаях приводит к снижению частоты кадров. Технология находится на стадии бета-тестирования, и окончательные характеристики могут измениться по мере ее доработки.

Ожидается, что RTX Neural Texture Compression станет важным инструментом для разработчиков игр и приложений, стремящихся оптимизировать использование ресурсов видеокарт и улучшить производительность своих продуктов.

Евгений Федуненко

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