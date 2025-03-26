Google представила свою самую умную ИИ-модель Gemini 2.5 Pro

Компания Google анонсировала свою самую передовую модель искусственного интеллекта Gemini 2.5 Pro. Ключевая особенность ИИ — способность рассуждать перед выдачей ответа, что делает ее более точной и интеллектуально продвинутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Новая версия превосходит предшественников по анализу данных, программированию и решению сложных задач. В ряде тестов модель получила рекордные результаты среди других ИИ-моделей. Особенно заметен прогресс в создании веб-приложений и редактировании кода. В настоящее время контекстное окно модели составляет 1 млн токенов — в Google планируют увеличить его до 2 млн.

Пока доступ к ИИ открыт в тестовом режиме для платных подписчиков и разработчиков. В ближайшие недели модель Gemini 2.5 Pro появится в Vertex AI, а затем в Google представят ценовую политику для корпоративных пользователей.

Ранее Google развернула модель нейросети Gemini Flash 2.0 для всех пользователей. Также компания научила Gemini запоминать контекст беседы.

Евгений Федуненко