Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Google научила Gemini запоминать контекст беседы

Американская корпорация Google обновила ИИ-помощника Gemini и научила его запоминать контекст предыдущих разговоров. Функция доступна подписчикам Google One AI Premium и уже работает на английском языке. В ближайшие недели компания планирует добавить поддержку других языков и интеграцию с Google Workspace.

Теперь пользователи смогут продолжать диалог с ИИ без необходимости повторять детали. Также Gemini может предоставлять краткие итоги прошлых бесед, что упростит работу с информацией. Управлять сохраненными данными можно будет в разделе Gemini Apps Activity, где доступны просмотр предыдущих чатов и их удаление.

Ранее Google развернула модель Gemini Flash 2.0 для всех пользователей. Также компания добавила в чат-бот возможность в рамках одного запроса выполнять задачи, затрагивающие несколько приложений.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...