Google научила Gemini запоминать контекст беседы

Американская корпорация Google обновила ИИ-помощника Gemini и научила его запоминать контекст предыдущих разговоров. Функция доступна подписчикам Google One AI Premium и уже работает на английском языке. В ближайшие недели компания планирует добавить поддержку других языков и интеграцию с Google Workspace.

Теперь пользователи смогут продолжать диалог с ИИ без необходимости повторять детали. Также Gemini может предоставлять краткие итоги прошлых бесед, что упростит работу с информацией. Управлять сохраненными данными можно будет в разделе Gemini Apps Activity, где доступны просмотр предыдущих чатов и их удаление.

Ранее Google развернула модель Gemini Flash 2.0 для всех пользователей. Также компания добавила в чат-бот возможность в рамках одного запроса выполнять задачи, затрагивающие несколько приложений.

Евгений Федуненко