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Коммерсантъ FM
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Google выпустила Gemini Flash 2.0 для всех пользователей

Американская корпорация Google развернула модель нейросети Gemini Flash 2.0 для всех пользователей на мобильных устройствах и настольных компьютерах. В генераторе изображений Gemini компания также развернула модель Imagen 3.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Как заявляют в Google, Gemini 2.0 Flash обладает большей производительностью и быстрее дает ответы на вопросы. ИИ справится с написанием текстов, поможет в работе с обучающими материалами и творческими задачами. Чат-бот теперь также гораздо лучше обрабатывает загружаемые пользователями фотографии.

Ранее Gemini 2.0 Flash была доступна только подписчикам Gemini Advanced за $19,99 в месяц. Благодаря модели Imagen 3 в генераторе изображений Gemini теперь улучшенная детализация, меньшее число артефактов и более качественные эффекты освещения.

Евгений Федуненко

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