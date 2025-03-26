Нижегородский минград готовит шесть проектов КРТ на 2026 год

Минград Нижегородской области прорабатывает шесть площадок под проекты комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки на 2026 год. Об этом рассказал замминистра Михаил Генин на круглом столе, организованном нижегородской редакцией ИД «Коммерсантъ» и посвященном тенденциям на рынке жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Самая крупная территория — в границах улиц Полтавской, Генкиной, Высоковского проезда и ручья Кова в Нижнем Новгороде. Площадь участка составляет 34,3 га. При этом градостроительный потенциал небольшой — 59 тыс. кв. м.

Второй по площади участок — в микрорайоне «Западный-3» в Дзержинске. Градостроительный потенциал территории в 29,3 га оценивают в 468,8 тыс. кв.м.

Участок площадью 28,89 га в районе ТЦ «Фантастика» и улицы Деловой в Нижнем Новгороде планируют отдать под КРТ «Город здоровья». Градостроительный потенциал территории оценивают в 462,24 тыс. кв.м. Как писал «Ъ-Приволжье», правительство региона и «Росатом» намерены создать там медкомплекс полного цикла.

Четвертая площадка — в границах проспекта Гагарина, улиц 40 лет Победы, Бонч-Бруевича, а также садовых товариществ «Ленинец-1» и «Яблоко». Ее градпотенциал оценивают в 210,54 тыс. кв.м.

Около стадиона «Водник» разрабатывают проект КРТ на площади 4,82 га и с градпотенциалом 30 тыс. кв.м. Он предусматривает реконструкцию самого стадиона.

Шестая площадка находится в границах улиц Белинского, Ижорской и Невзоровых, около оперного театра. Ее площадь составляет 3,3 га, градпотенциал — 16 тыс. кв.м.

Михаил Генин напомнил, что в 2025 году на торги планируют выставить семь площадок, включая проспект Дзержинского в Дзержинске, где уже объявили торги с начальной ценой 24,2 млн руб. Начальную стоимость всех лотов этого года предварительно оценили в 140,5 млн руб. Из них 46,7 млн — «Правительственный квартал», 20,7 млн — КРТ на проспекте Героев, 18,2 млн — «ИТ-квартал», 12,4 млн — КРТ на улице Панина, 8 млн — на улице Чкалова и 4,1 млн — на улице Гоголя.

Ирина Швецова